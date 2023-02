Parlamento Europeu vai banir TikTok dos telemóveis de serviço

Depois da Comissão Europeia e do Conselho da União Europeia, é agora a vez do Parlamento Europeu banir a utilização da rede social chinesa TikTok nos telemóveis de serviço, alegando razões de segurança. Esta nova regra vai também aplicar-se a dispositivos privados com o e-mail de trabalho do Parlamento.