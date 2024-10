Pelo menos 95 mortos na explosão de um camião de combustível no norte da Nigéria

De acordo com uma breve declaração do porta-voz da polícia de Jigawa, Lawal Shisu Adams, divulgada pela imprensa local, o acidente ocorreu quando o camião viajava da cidade de Port Harcourt, no sul do estado de Rivers, para a cidade de Nguru, no estado de Yobe (norte).

Quando o camião "chegou à aldeia de Majiya, na cidade de Taura (em Jigawa), por volta das 00:30 [locais], o condutor perdeu o controlo", provocando o capotamento do veículo, disse o porta-voz.

"O conteúdo do camião-cisterna inundou os esgotos e os esgotos da aldeia. Os habitantes da aldeia começaram a procurar a gasolina, mas o combustível incendiou-se", disse Adams, acrescentando que "50 pessoas foram hospitalizadas".

Este tipo de acidentes com camiões-cisterna ocorre com relativa frequência na Nigéria, uma das maiores potências petrolíferas de África.

Em 08 de setembro, um acidente numa grande autoestrada no estado do Níger, no centro-norte do país, provocou a explosão de um camião de combustível, matando pelo menos 59 pessoas.

Num outro caso semelhante, em abril de 2023, pelo menos 10 pessoas morreram no estado de Plateau (centro) devido a outra explosão deste tipo.