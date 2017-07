Pelo menos três mortos e mais de 300 detidos em greve geral na Venezuela

Andreia Martins - RTP 21 Jul, 2017, 08:57 / atualizado em 21 Jul, 2017, 10:38 | Mundo

A pouco mais de uma semana das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, marcada pelo presidente venezuelano com objetivo de alterar o documento constitucional, cresce o tom dos protestos nas ruas. A greve geral convocada pela oposição teve 85 por cento de adesão, segundo confirmou Freddy Guevara, um dos representantes da Mesa de Unidade Democrática (MUD), partido de oposição a Maduro.





El Paro Cívico Nacional se ha cumplido a 85% a nivel nacional! Sigamos hasta mañana a las 6am — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 20 de julho de 2017

Luego de que 7,5 millones se expresaran el domingo, hoy en 85% del país se cumple el #ParoCivicoActivo. pic.twitter.com/XR66JIdTX1 — Julio Borges (@JulioBorges) 20 de julho de 2017

Cidades paralisadas e avenidas desertas deram lugar aos protestos e aos confrontos com as autoridades, que detiveram um número sem precedentes de manifestantes e opositores ao regime, entre os quais um luso-descendente, Edwin Rodrigues, de 26 anosm, detido em El Paraiso, Caracas.Foi nesta localidade que a Guarda Nacional Bolivariana atacaram os edifícios residenciais onde vivem pessoas que participaram na greve com tiros de balas de borracha e granadas de gás lacrimogéneo. O confronto entre autoridades do regime e manifestantes provocou pelo menos três mortos, um em Los Teques, nos subúrbios de Caracas, e outros dois em Valência, a 150 quilómetros oeste da capital venezuelana.Com registo atual de pelo menos 367 detidos, a paralisação de quinta-feira só termina às 6h00 locais (11h00 em Lisboa), mas já é considerada a maior ação de repressão do regime contra os seus opositores. Zulia, Carabobo, Nova Esparta e Aragua foram os estados venezuelanos com maior número de detenções, segundo indicou Alfredo Romero da organização não-governamental Foro Penal Venezuelano (FPV).Entre os detidos está também Bruyerbi Suarez, presidente do município de Mario Briceño Iragorry. Segundo o diário, o autarca pertence ao partido de Nicolás Maduro e foi detido por alegada participação ao saques de lojas no estado de Arágua, tendo estado envolvido em confrontos com agentes da autoridade.A greve geral de quinta-feira acontece apenas alguns dias depois do referendo simbólico contra Nicolás Maduro, realizado no passado domingo, e que reuniu mais de sete milhões de votos, dos quais 98 por cento rejeitaram o projeto de Assembleia Constituinte do presidente venezuelano."Depois de 7,5 milhões se expressarem no último domingo, hoje 85% por cento do país cumpriu a greve cívica ativa", segundo anunciou o presidente do Parlamento, Julio Borges no Twitter. A mesma mensagem é acompanhada por um mapa com as regiões do país que paralisaram.As manifestações contra o presidente venezuelano intensificaram-se no final de março, quando o Supremo Tribunal ditou duas sentenças que limitam a imunidade dos deputados e que dá por completa a transferência de poderes legislativos para aquele organismo judicial.Em maio, o presidente venezuelano anunciava a eleição de 30 de julho, onde serão escolhidos 500 deputados entre 6 mil candidatos chavistas para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, com vista a esvaziar de poder um parlamento adverso a Maduro. Desde dezembro de 2015, que o MUD, partido da oposição com maioria parlamentar, tenta levar a cabo um referendo para depor o sucessor de Hugo Chavez.À crise política junta-se também a crise económica que tem atingido a Venezuela nos últimos anos, que se aprofundou em 2016. A descida dos preços do petróleo, a inflação galopante e a forte desvalorização do bolívar adensaram a crise alimentar e de acesso a medicamentos, uma situação que tem sido denunciada por várias organizações internacionais. Em março último, o Parlamento venezuelano declarou emergência alimentar no país.