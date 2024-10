"Persona non grata". Mais de 100 países assinam carta em defesa de Guterres

Os 105 signatários, incluindo Portugal, consideram que tal declaração “mina a capacidade da ONU de cumprir as suas funções, que incluem a mediação de conflitos e a prestação de apoio humanitário”.

“O seu trabalho continua a ser crucial para garantir o diálogo, facilitar os esforços humanitários e promover a paz e a estabilidade em todo o mundo”, escrevem.

, escrevem ainda os signatários, salientando que “uma participação construtiva com as Nações Unidas é vital para ultrapassar os desafios que enfrentamos e alcançar um futuro pacífico”.“Apelamos a todas as partes que evitem ações que possam enfraquecer o papel vital das Nações Unidas na resolução de conflitos e, ao invés, que apoiem iniciativas que contribuam para uma solução pacífica e duradoura da crise no Médio Oriente”, concluem.António Guterres foi declaradoa e proibido de entrar em Israel "por não ter condenado o ataque do Irão". Vários líderes e organizações de todo o mundo saíram em defesa do secretário-geral da ONU e criticaram a decisão de Israel.