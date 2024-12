PM francês acredita que Governo não será derrubado pelos deputados

"Depende dos deputados, cada um dos quais tem uma responsabilidade perante o povo francês", disse Michel Barnier numa entrevista televisiva em direto da sua residência no Hôtel Matignon.

O chefe do executivo advertiu que "os interesses do país estão em jogo", admitindo uma "situação frágil e efémera" do seu governo minoritário.

Sem o suporte necessário na Assembleia Nacional francesa, Barnier aprovou na segunda-feira o orçamento da Segurança Social através do artigo 49.3, que permite a aprovação sem votação, o que originou as duas moções de censura por parte da oposição.