Polícia israelita acusada de espiar os próprios cidadãos com o software Pegasus

Entre aqueles descritos como alvos no relatório estão dirigentes locais, responsáveis de protestos políticos contra o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e ex-funcionários do Governo.. Tal como explica o Jerusalem Post , a lei israelita determina que a Shin Bet (Agência de Segurança de Israel) tem autorização para usar este tipo de programas de espionagem para evitar ataques terroristas, desde que vários altos funcionários da agência ou a Procuradoria-Geral aprovem. Essa mesma autoridade, sem uma ordem judicial, não se aplica à polícia.Vários relatórios anteriores têm denunciado o uso indevido do sistema de vigilância eletrónico Pegasus, criado pela empresa israelita NSO e vendido a governos estrangeiros.

Instalado em milhares de telemóveis por todo o mundo, o Pegasus tem sido denunciado como um instrumento de intimidação a jornalistas, opositores a regimes ditatoriais e ativistas, nomeadamente palestinianos.

, argumentando que o grupo israelita vendeu programas informáticos a regimes totalitários, que por sua vez foram utilizados para espiar funcionários de outros governos, jornalistas e outras pessoas.

Mas a mais recente investigação do Calculist marca o início de uma grande polémica ao sugerir que os próprios israelitas foram alvo do software de hacking da NSO Group, apesar de a empresa ter referido várias vezes que era impossível que a sua tecnologia fosse utilizada contra cidadãos israelitas.







descobriu que é proibido que clientes não israelitas usem o Pegasus contra israelitas, mas que, em teoria, pode não ser impossível o uso do programa contra israelitas por parte de agências do próprio país.

Polícia israelita diz que teve a “autorização legal necessária”

O chefe da polícia de Israel, Kobi Shabtai, já reagiu ao relatório doShabtai negou que o sistema de vigilância eletrónico tenha sido utilizado contra manifestantes anti-Netanyahu, autoridades locais ou opositores dos desfiles LGBT.O Grupo NSO também explicou que não opera o sistema uma vez vendido aos seus clientes governamentais, nem está envolvido na operação do sistema. “Os funcionários da empresa não têm acesso aos alvos dos seus clientes, nem estão a par dos dados recolhidos, das operações em andamento ou de quaisquer outras investigações dos seus clientes”, disse a NSO.“A NSO vende os seus produtos sob licença e regulamentação a agências de informação e a forças de segurança para travar o terrorismo e o crime sob ordens judiciais e leis locais”, acrescentou a empresa.

Knesset solicitado a abrir inquérito

O deputado doMoshe Arbel disse que era inaceitável que tal programa pudesse ser utilizado sem uma ordem judicial. O deputado doMossi Raz afirmou que os direitos à privacidade e protesto são fundamentais e a polícia colocou em perigo a democracia israelita ao violar esses direitos."Uma arma que pode causar danos tão graves não deve ser usada, especialmente sem supervisão adequada e contra dirigentes de manifestações", defendeu Raz.A chefe do Comité de Segurança Interna do Knesset, Merav Ben-Ari, disse que convocaria o seu comité para discutir o assunto na próxima semana.de Israel, Matanyahu Engelman, já anunciou que investigará as acusações contra a polícia de Israel, afirmando que o gabinete docoloca “especial ênfase na proteção da privacidade dos cidadãos israelitas”. Em Israel, otem uma função dual: por um lado funciona como tribunal de contas, por outro como provedor de justiça, para defender os direitos dos cidadãos. A principal função doé verificar a legalidade, regularidade, eficiência, economia e conduta ética das instituições do setor público.