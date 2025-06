"Política de execução". Israel instruiu militares a prepararem-se contra novas ameaças iranianas

“Temos a determinação de implementá-la: preservando a superioridade aérea, impedindo o avanço de projetos nucleares e impedindo o avanço de mísseis de longo alcance ameaçadores”, justificou, referindo-se à mencionada “política de execução”.

“Eliminámos altos funcionários de segurança e cientistas de renome que promoviam o programa nuclear”.



O Irão não reagiu às declarações de Katz. No entanto, o Governo iraniano tem dito desde o início do cessar-fogo que qualquer novo ataque de Israel ao país será retaliado.

Também na quinta-feira à noite, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão admitiu que os ataques dos Estados Unidos e de Israel, nos 12 dias de conflito, provocaram danos "excessivos e sérios" às instalações nucleares atingidas. À emissora estatal iraniana, Abbas Araghchi referiu que a Organização de Energia Atómica do Irão está a avaliar os danos.



Horas antes, contudo, o líder supremo do Irão declarou que estes ataques não interroperam o programa nuclear do país, contrariando as declarações de Donald Trump sobre a destruição total de três instalações nuclerares.



Ali Khamenei frisou, nas declarações citadas pela BBC, que os ataques norte-americanos não conseguiram "algo significativo" e insistiu que o presidente dos EUA "exagerou" no impacto dos bombardeamentos.



, afirmou o ministro israelita.", declarou Israel Katz, na quinta-feira à noite.O ministro esclareceu ainda que Israel não conhece a localização das reservas de urânio enriquecido do Irão, mas afirmou que os ataques às instalações nucleares destruíram as capacidades de enriquecimento do regime de Teerão.Em entrevista ao Canal 12 de Israel, o governante explicou que há uma “política de execução” contra o Irão, apesar de ter sido acordado um cessar-fogo., repetiu.Na mesma entrevista,. Contudo, acrescentou que Israel já não tem intenção de matar o aiatola Ali Khamenei, porque “há uma diferença entre antes e depois do cessar-fogo”.No passado dia 13 de junho, Israel lançou um ataque sem precedentes contra o Irão, desencadeando uma guerra que foi interrompida na terça-feira, 24 de junho, com um cessar-fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos.Apesar das ameaças israelitas, o cessar-fogo continua em vigor. Numa publicação nas redes sociais,