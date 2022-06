Por perjúrio. Ocasio-Cortez pede destituição dos juízes do Supremo

, defende Ocasio-Cortez, referindo-se aos juízes Brett Kavanaugh e Neil Gorsuch, ambos republicanos e parcialmente responsáveis pela decisão do Supremo Tribunal da última sexta-feira, que reverteu o direito constitucional das mulheres ao aborto.Tanto Kavanaugh como Gorsuch foram nomeados pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump e tinham já assegurado, tanto em audiências como em reuniões com senadores,à interrupção voluntária da gravidez.Os dois republicanos não cumpriram, porém, com a sua palavra, votando na sexta-feira a favor da reversão do direito ao aborto. Para Ocasio-Cortez, “deve haver consequências” para os dois homens.“Acredito que, e acredito que isto deve ser considerado muito seriamente”, declarou a congressista à estação NBC esta segunda-feira.Para Ocasio-Cortez, ficar de braços cruzados perante esta situação “envia um sinal gritante a todos os futuros nomeados de que agora podem mentir perante membros do Senado dos Estados Unidos de modo a assegurarem os seus lugares no Supremo Tribunal”.

Impeachment precisaria de dois terços de aprovação no Senado

A democrata aproveitou para sugerir também a destituição do juiz Clarence Thomas, cuja mulhercom o alegado objetivo de interferir nas eleições presidenciais que deram a vitória a Joe Biden. Clarence Thomas nunca negou o envolvimento nesse caso.“Acredito que o facto de não negar o envolvimento em casos nos quais familiares estão diretamente envolvidos e nos quais há profundas violações de conflito de interesses também deve levar ao”, apontou Ocasio-Cortez.Os membros da Câmara dos Representantes, neste momento de maioria democrata,, bastando para isso uma maioria simples.No entanto, para que o processo deculmine na efetiva destituição de um juiz, este tem de ser condenado por uma maioria de dois terços no Senado. Ao contrário da Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas, o Senado está dividido em 50-50, apesar de a vice-presidente Kamala Harris poder desempatar decisões que necessitem de uma maioria simples.

Ocasio-Cortez pede a Biden que abra clínicas de aborto

Na sexta-feira, o presidente Joe Biden opôs-se firmemente à reversão do direito ao aborto e frisou: “Isto não acaba aqui”. “Vocês podem ter a palavra final”, disse o presidente dirigindo-se ao povo norte-americano, que em novembro vota nas eleições intercalares.





Falando num “dia triste para o país”, Biden lamentou que “a vida e a saúde das mulheres desta nação estejam agora em risco”.

O presidente tem, na prática, pouco poder para alterar a decisão de sexta-feira, com a qual o futuro da saúde reprodutiva das mulheres passou a estar nas mãos dos governadores norte-americanos, cabendo a cada Estado legislar sobre a matéria.Ainda assim, no domingo,em áreas federais onde esta intervenção tenha sido proibida, “ajudando as pessoas a terem acesso aos serviços de saúde de que precisam”.A congressista propôs ainda a expansão do acesso à medicação que provoca o aborto, nomeadamente através do envio desses comprimidos por correio a mulheres que deles precisem.