Portugal e Cabo Verde reforçam relação bilateral

Entre os acordos, estará uma linha de garantias e outros mecanismos que permitirão a pequenas e médias empresas contrair crédito para projetos de investimento empresarial até 100 milhões de euros e o alargamento do programa de conversão de dívida pública em investimento verde, através do Fundo Climático e Ambiental de Cabo Verde, que deverá triplicar dos 12,5 milhões de euros iniciais para os 42,5 milhões de euros nos próximos cinco anos.



Haverá ainda acordos nas áreas da saúde e formação profissional, entre outras áreas, dando continuidade à cooperação entre os dois países.



Paralelamente, terá lugar, também hoje, em Lisboa, o Fórum Económico Portugal/Cabo Verde, subordinado ao tema "Parceiros estratégicos no investimento nas transições energética e digital".



O evento juntará investidores e representantes do setor privado de ambos os países e o encerramento ficará a cargo dos chefes de Governo.