Portugueses detidos. Caracas afirma que "impera Estado de Direito"

Depois de o Ministério português dos Negócios Estrangeiros ter chamado o embaixador da Venezuela em Lisboa e de o Presidente da República ter emitido uma nota de preocupação, face à detenção de 38 gerentes de supermercados (34 permaneciam ontem encarcerados), o chefe da diplomacia venezuelana recorreu ao Twitter para reagir publicamente.



“Na Venezuela impera o Estado de Direito e de Justiça. As suas instituições investigam qualquer delito que se cometa, sem se preocuparem com a origem ou a procedência dos suspeitos, garantindo sempre o devido processo e acesso à justiça”, escreveu o ministro venezuelano dos Negócios Estrangeiros na rede social.





3. En Venezuela impera el Estado de Derecho y de Justicia. Sus instituciones investigarán cualquier delito que se cometa, sin reparar en el origen o procedencia de los involucrados, garantizando siempre el debido proceso y acceso a la justicia. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 22 de setembro de 2018

2. El Pueblo y Gobierno de Portugal saben del trato especial y deferente que el Gobierno Revolucionario le ha ofrecido siempre a la comunidad portuguesa. Acciones individuales o de un pequeño grupo de empresarios jamás lograrán empañar el brillo y aportes de tan querida comunidad — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 22 de setembro de 2018

“Grande preocupação”

Um tribunal venezuelano decidiu entretanto manter em prisão preventiva dez portugueses e lusodescendentes acusados de impedir o abastecimento de produtos básicos e de violarem leis de regulação de preços.

Num outro texto, Jorge Arreaza assinala que “o Governo Bolivariano da Venezuela partilha com o Governo de Portugal o alto valor da comunidade portuguesa” no país.“São mais de 400 mil luso-venezuelanos honestos, trabalhadores, muito apreciados e respeitados pelo povo da Venezuela”, aponta o governante, que lembra ainda o “tratamento especial e diferente” que o poder executivo venezuelano “ofereceu sempre à comunidade portuguesa”.“Ações individuais ou de um pequeno grupo de empresários jamais ofuscarão o brilho e qualidades de tão querida comunidade”, acentua Arreaza.O gabinete de Augusto Santos Silva adiantou no sábado que convocou o embaixador venezuelano em Lisboa, Lucas Rincón Romero, a quem transmitiu a “grande preocupação” do Governo português face às detenções de quase 40 gerentes de cadeias portuguesas de supermercados, entre os quais cidadãos nacionais ou lusodescendentes.Os detidos são acusados de ocultarem produtos e de alteração de preços na vigência do programa de reabilitação da economia implementado pelo Presidente Nicolás Maduro.Também Marcelo Rebelo de Sousa fez publicar uma nota, no portal da Presidência da República, a expressar preocupação com este caso e a sublinhar que Belém está a acompanhar “a posição e as diligências promovidas pelo Governo”.Ao início da noite, em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, garantia que seriam levadas a efeito “todas as diligências” para prestar apoio aos portugueses e lusodescendentes detidos em solo venezuelano: dez dos 38 gerentes de supermercados.José Luís Carneiro adiantou que o ministro dos Negócios Estrangeiros têm encontro marcado com o homólogo da Venezuela na próxima semana, à marem da Assembleia Geral das Nações Unidas.O secretário de Estado vai deslocar-se a breve trecho à Venezuela para prosseguir um “diálogo profundo” e “continuar a garantir mecanismos de apoio e proteção àqueles que estão a viver momentos de grandes e profundas dificuldades”.