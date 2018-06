Pós-Singapura. Coreia do Norte continua a melhorar reator nuclear

RTP27 Jun, 2018, 11:15 / atualizado em 27 Jun, 2018, 11:17 | Mundo

As melhorias na infraestrutura do Centro de Investigação Científica Nuclear, em Yongbyon, a norte de Pyongyang, "continuam num ritmo acelerado", lê-se uma análise do grupo de acompanhamento 38 North, com recurso a imagens de satélite captadas a 21 de junho.Foi também erguido um novo edifício para gabinetes de engenharia, assim como instalações de apoio distribuídas pelo complexo.





O sistema de arrefecimento do reator de produção de plutónio foi modificado e pelo menos dois novos edifícios não industriais foram construídos no local, possivelmente para uso dos funcionários.



O líder norte-coreano, Kim Jong-un, comprometeu-se a assegurar uma "desnuclearização completa" nas reuniões que manteve com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in. Porém, não foi ainda estabelecido qualquer calendário.



Jong-un anunciou no início deste ano que o arsenal nuclear do Norte e as armas capazes de atacar os Estados Unidos estavam operacionais. A anteceder a cimeira de Singapura, a 12 de junho, o regime terá encerrado em maio o derradeiro local de testes nucleares.



Por outro lado, mantém-se em funcionamento o complexo utilizado para ensaiar o motor de combustível líquido para mísseis balísticos e foguetões ditos espaciais.



O portal 38 North indica a possibilidade de os diretores da central estarem a aguardar ordens específicas de Pyongyang relativas à desnuclearização.



"O trabalho contínuo nas instalações de Yongbyon não deve ser visto como tendo qualquer relação com a promessa da Coreia do Norte de desnuclearização", alertam os especialistas.



"Espera-se que os quadros nucleares do Norte continuem a funcionar normalmente até que ordens específicas sejam emitidas de Pyongyang", acrescentam.