Presidente angolano anuncia "para breve" encontro entre Tshisekedi e Kagame

"Nós estamos a negociar a nível ministerial, na perspetiva de muito em breve conseguirmos colocar os dois chefes de Estado, Presidente [Felix] Tshisekedi, da RDCongo, e o Presidente Paul Kagame, do Ruanda, a conversarem diretamente sobre a necessidade inadiável de se encontrar a paz definitiva para aquela região", disse João Lourenço, em declarações à imprensa, no final da cerimónia de assinatura de acordos entre Angola e a Costa do Marfim, onde iniciou hoje uma visita oficial de dois dias.

João Lourenço manifestou-se otimista "em como, tarde ou cedo", se encontrará a solução definitiva que vai levar a paz à RDCongo, país vizinho de Angola.

"A guerra não é boa para ninguém, ambos os países perdem com a situação que se vive atualmente, não apenas a RDCongo, mas toda aquela região dita dos Grandes Lagos se ressente do conflito vigente naquela região do nosso continente", frisou.

O chefe de Estado angolano, que é também presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e da Conferência da Região dos Grandes Lagos, disse que continua o trabalho no quadro do chamado Processo de Luanda e a apreciação ao mais alto nível dos dois chefes de Estado é de que "existe a consciência de que não há vitórias militares".

"A única saída é, sem sombra de dúvidas, negociar e procurar dirimir este conflito à volta de uma mesa de negociações, é isso que estamos a fazer", referiu.

"Nós temos um mandato da União Africana, que tem acompanhado de perto os passos que vimos dando, e acreditamos que, com o apoio de todos, da própria União Africana, das Nações Unidas - que também está muito preocupada com a situação vigente naquele país -, havemos de conseguir alcançar a paz no território congolês", acrescentou.

O conflito entre Ruanda e RDCongo tem-se intensificado desde 2022, sobretudo no leste do país, e o líder angolano tem atuado como mediador designado pela União Africana (UA) para alcançar uma solução pacífica.