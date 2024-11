Presidente da Geórgia afirma que não irá abandonar o cargo no final do mandato

Foi nesse dia que o primeiro-ministro do país, Irakli Kobakhidze, anunciou a interrupção das negociações para a adesão à União Europeia nos próximos quatro anos.O chefe de Governo referiu que esta era uma resposta do país após a “chantagem” por parte de Bruxelas, que se mostrou crítica das medidas adotadas pelo partido desde o início de funções.É essa popularidade que também explica a força dos protestos dos últimos três dias, em que a polícia dispersou a multidão com gás lacrimogéneo e canhões de água.No sábado, o Ministério georgiano do Interior indicou que deteve mais de uma centena de pessoas nos protestos de sexta-feira. Esperam-se mais ações de protesto nos próximos dias.





Às primeiras horas da noite de sábado, milhares de manifestantes começavam a reunir-se em Tbilissi para mais uma noite de protesto, perante a presença reforçada da polícia de choque.







Quem está ao lado destes protestos é a própria presidente do país,

Salome Zourabichvili considerou que a presidência é, neste momento, a única instituição legítima que resta à Geórgia e recusa-se a abandonar o cargo.

Zourabichvili considerou este sábado que o Parlamento não tem legitimidade para eleger o seu sucessor, isto porque considera que as eleições legislativas de 26 de outubro, que ditou a vitória do partido Sonho Georgiano, foi fraudulenta.Assim, não pode haver nenhuma tomada de posse e meu mandato continua até que um Parlamento legitimamente eleito seja formado", afirmou, citada pela agência Reuters.

Maidan "não pode acontecer" na Geórgia

Nos últimos dias, a presidente da Geórgia tem sido uma das principais vozes a opor-se à decisão de congelar as negociações para a adesão à União Europeia e a temer uma aproximação à Rússia.

De acordo com observadores a OSCE, NATO e UE, as eleições de 26 de outubro na Geórgia foram “marcadas por desigualdades (entre candidatos), pressões e tensões”. Denunciaram “casos de enchimento de urnas” e “agressões físicas” durante o ato eleitoral.





O partido Sonho Georgiano sublinha que não é pró-russo e tem garantido que está "comprometido com a democracia e a integração com o Ocidente”, mas enfrenta alegações sobre tendências autoritárias e de eventuais ligações ao Kremlin.





De destacar que Tbilissi e Moscovo mantêm relações difíceis desde a independência da Geórgia, sobretudo desde 2008, ano em que a Rússia invadiu e passou a ocupar a Abcásia a Ossétia do Sul. Ou seja, 20 por cento do território georgiano.







Neste contexto, o primeiro-ministro georgiano, por sua vez, tenta traçar distinções entre a Geórgia da atualidade e a Ucrânia de há dez anos.

, afirmou Irakli Kobakhidze.

O chefe do Governo liderado pelo Sonho Georgiano tem acusado os manifestantes de conspirarem para conduzir uma revolta como a que sucedeu na Ucrânia, em 2014, quando milhares de manifestantes acorreram à praça Maidan durante vários meses para protestar contra o afastamento de Kiev em relação à União Europeia, uma decisão então adotada por um Governo próximo de Moscovo.