Presidente do Irão apela à resolução de problemas com países vizinhos e com o mundo

"Continuo a acreditar que devemos manter a nossa coesão interna e eliminar as nossas diferenças internas e unirmo-nos para eliminar os nossos problemas com os nossos vizinhos e com o mundo", afirmou o chefe de Estado reformista iraniano na sua primeira entrevista televisiva após a formação do seu governo.

Referindo-se aos problemas económicos do país, que tem uma taxa de inflação de 35% e está sob sanções dos Estados Unidos da América, Pezeshkian disse que parte da questão económica depende dos assuntos internos e a outra parte das relações externas.

"O comércio, a indústria, as questões monetárias e financeiras, o tipo de conflito e a segurança económica e o investimento dependem das nossas relações externas", sublinhou Pezeshkian, que tem defendido repetidamente a interação com os países ocidentais para resolver as diferenças, especialmente sobre o acordo nuclear de 2015, que os EUA abandonaram em 2018 e voltaram a impôr sanções contra o Irão.

Desde o colapso do acordo nuclear, Teerão não cumpriu os limites estabelecidos sobre o seu programa nuclear, enriquecendo urânio até 60%, aproximando-se dos 90% necessários para a produção de armas.

No entanto, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, abriu na terça-feira a porta à retoma das negociações com o "inimigo", numa referência aos EUA, durante a sua primeira reunião com o governo de Pezeshkian.

"É possível interagir com o inimigo em determinadas situações. Não há mal nenhum nisso, mas não ponham as vossas esperanças neles, não confiem no inimigo", afirmou Khamenei.

Os comentários do líder supremos do Irão, assemelham-se aos feitos durante as negociações que resultaram na assinatura do acordo nuclear de 2015 entre o país e as potências mundiais, que reduziu significativamente o programa nuclear de Teerão em troca do levantamento das sanções económicas.

A eleição de Abbas Araqchi como ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, e de Mohamad Javad Zarif como vice-presidente para os assuntos estratégicos, aumentou as esperanças de um recomeço das negociações para reavivar o acordo, uma vez que os dois diplomatas desempenharam o papel de negociadores nucleares de Teerão entre 2013 e 2021.

Desde 2021, o Irão e os EUA realizaram várias rondas de negociações indiretas, com Omã e Qatar como intermediários, que terminaram num impasse.