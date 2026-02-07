Protestos em Milão voltam a marcar Jogos Olímpicos de Inverno

Milão estava em estado de alerta máximo depois dos violentos confrontos em Turim, no passado fim de semana, que resultaram em ferimentos em mais de 100 polícias.





Sob o lema Libertem as Montanhas, milhares de pessoas responderam à convocatória de sindicatos, associações de defesa da habitação e ativistas de esquerda, e marcharam nas ruas da cidade este sábado, contra a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno. Perto do final da manifestação, um pequeno grupo de algumas dezenas de indivíduos encapuzados começou a atirar pedras e fogo de artifício contra a polícia, que respondeu com canhões de água e gás lacrimogéneo antes de deter vários deles.





Para os manifestantes, "os Jogos (...) já não são viáveis ​​do ponto de vista ambiental ou social".





"Chegou a hora deles" disse à AFP a manifestante Francesca Missana, de 29 anos.

ICE protege atletas dos EUA

“Retomem a cidade, libertem as montanhas”, dizia uma faixa, enquanto outra, com uma gota de água, proclamava: “Os Jogos Olímpicos estão a desidratar-me”.







Giovanni Gaiani, de 69 anos, criticou a decisão de abater centenas de árvores para dar lugar à polémica pista de bobsleigh Milão-Cortina.

Polícias com capacetes anti-distúrbios foram vistos perto do local da manifestação, onde algumas pessoas marchavam agitando também bandeiras palestinianas.





c/agências

Os críticos dos Jogos Olímpicos condenam o, que consome muita energia e água.Outros defendem que Milão se tornou inabitável para muitos, uma vez que os seus residentes enfrentam umatraídos por um regime fiscal favorável.“Estes Jogos foram apresentados como sustentáveis ​​e sem impacto nos custos”, recordou Alberto di Monte, um dos organizadores da manifestação. Mas os milhares de milhões gastos foram usados ​​para construir estradas, não para proteger as montanhas, acrescentou à AFP.Entretanto, Milão transformou-se numa “Disneylândia agradável para turistas”, acolhendo uma série de grandes eventos, mas negligenciando os seus residentes, disse.Outros manifestantes ergueram dezenas de árvores de cartão, colocando-as no chão como se ainda estivessem onde tinham sido derrubadas."Libertem as montanhas, menos ICE, mais glaciares", dizia outra faixa.