Primeiro ouro dos Jogos de Inverno vai para von Allmen

Com o tempo de 01.51,61 minutos, Von Allmen, de 24 anos, tornou-se no primeiro campeão da 25.ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, impondo-se na pista Stelvio de Bormio aos italianos Giovanni Franzoni e Dominik Paris, que arrebataram as medalhas de prata e bronze, respetivamente.



A 25.ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno decorre até 22 de fevereiro, com Cortina d’Ampezzo a tornar-se na oitava cidade a sediar a competição por duas vezes, depois de 1956 – Roma acolheu o evento em 1960 e Turim em 2006.



Os primeiros jogos sob a liderança da zimbabueana Kirsty Coventry no Comité Olímpico Internacional (COI), vão atribuir 116 títulos olímpicos.



Portugal vai ter três representantes, nomeadamente José Cabeça, no esqui de fundo, e os irmãos Vanina Guerillot e Emeric Guerillot, no esqui alpino.