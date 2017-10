Puigdemont em Bruxelas reivindica "governo legítimo da Catalunha"

Carlos Santos Neves - RTP31 Out, 2017, 12:11 / atualizado em 31 Out, 2017, 14:47 | Mundo

“Na sexta-feira, depois da declaração de independência, assumimos que o diálogo nessas condições era impossível”, afirmou, antes de sustentar que “todas as decisões” do executivo da Generalitat, agora afastado por força da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, “seguem os valores da paz e do diálogo”.Puigdemont adiantou que “a estratégia” de deixar o território catalão foi assumida logo na noite de sexta-feira, após a declaração de independência.



O governante destituído referiu-se depois a populares e socialistas, acusando PP e PSOE de “terem um problema gigante que não querem assumir”.



Em seguida, elencou quatro vias de atuação que quererá orientar, com os cinco consellers que o acompanharam até à capital belga, fora das fronteiras da Catalunha.



“Parte do Govern deslocou-se a Bruxelas para tornar evidente o problema catalão no coração da Europa. Outra parte do Govern continuará na Catalunha, realizando a atividade política como membros legítimos”, desfiou Puigdemont.



“Em terceiro lugar, apoiaremos as diferentes iniciativas para evitar a aplicação do artigo 155. Em quarto lugar, tomamos as eleições como um repto democrático. Os reptos democráticos não nos metem medo”, acentuou.



Paula Martinho da Silva, Miguel Cervan - RTP



“Depende das circunstâncias”

No início da conferência de imprensa, saiu de Madrid a notícia de que o Tribunal Constitucional suspendeu a declaração de independência da Catalunha

Duarte Valente, correspondente da RTP em Bruxelas



“Evitar o artigo 155 é manter forte e vivo oda Catalunha. É no terreno da democracia que somos mais fortes e nele que sempre ganhámos. Peço à Europa que reaja. O caso da Catalunha é o caso dos valores sobre os quais se fundamenta a Europa. Temos por diante um Estado que só entende a razão da força”.Ao longo desta conferência, que mobilizou largas dezenas de jornalistas para o Clube de Imprensa de Bruxelas, Carles Puigdemont insistiu no objetivo de internacionalizar o conflito que opõe o seu Executivo ao Governo central de Mariano Rajoy, alegando mesmo que não está a procurar escapar à justiça de Madrid, na sequência do processo desencadeado pela Fiscalía A viagem para a Bélgica, alegou, não visa pedir asilo político, mas “trabalhar com liberdade e segurança”. Questionado sobre a duração prevista para a estadia, Puigdemont deu uma resposta vaga: “Depende das circunstâncias”.“Temos que trabalhar com um governo legítimo e decidimos que a melhor maneira de o fazer é ir à capital da Europa. Desde o momento em que o Governo nos afastou das nossas responsabilidades, não temos proteção”, propugnou.“Se fosse possível garantir um juízo justo e com separação de poderes, voltaríamos imediatamente”, quis asseverar.O “caos”, reiterou ainda Puigdemont, aludindo ao referendo independentista, “começou a 1 de outubro com a violência da polícia espanhola”.Por seu turno, odestituído do Interior, Joaquim Forn, tomou a palavra para lembrar que “agora mesmo o delito de rebelião é equiparável ao terrorismo”.“Nunca atuámos com violência, mas equiparam-nos a terroristas. É por isso que o presidente pede que a Europa reaja”, concluiu.