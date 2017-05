Putin exorta Macron a "superar desconfiança mútua"

RTP 08 Mai, 2017, 09:29 / atualizado em 08 Mai, 2017, 10:43 | Mundo

O líder russo fala na missiva de um momento especialmente difícil. “Os cidadãos de França confiaram-lhe a liderança do país num tempo difícil para a Europa e para toda a comunidade mundial. O aumento das ameaças do terrorismo e dos extremismos militantes é acompanhada pelo escalar de conflitos locais e pelo desestabilizar de regiões”, pode ler-se no telegrama enviado, de acordo com o Kremlin.



“Nestas condições, é especialmente importante superar a desconfiança mútua e unir esforços para assegurar a estabilidade internacional e a segurança”, disse Putin a Macron.



O Presidente norte-americano usou, como habitualmente, a rede social Twitter para reagir. Donald Trump felicita Emmanuel Macron e diz estar ansioso para trabalhar com o novo Presidente francês.





Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de maio de 2017

Europa congratula-se

Evviva #Macron Presidente Una speranza si aggira per l'Europa — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 7 de maio de 2017

Hillary Clinton, candidata derrotada das presidenciais norte-americanas, evocou também no Twitter uma "vitória para Macron, para a França, para a União Europeia e para o mundo".Do outro lado do Atlântico chegaram ainda felicitações do primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, falando de uma "agenda progressista para promover a segurança internacional".Os responsáveis europeus foram dos primeiros a reagir à eleição do centrista Emmanuel Macron, saudando “uma vitória” para a Europa.O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, Macron Presidente significa que os franceses escolheram um “futuro europeu”.O presidente do Conselho Europeu saudou a decisão dos franceses em defesa dos valores da “liberdade, igualdade e fraternidade”.Antonio Tajani, presidente do Parlamento europeu, felicitou Macron: “Contamos com uma França no coração da Europa para a mudarmos juntos e a aproximar dos cidadãos”.“Uma vitória para uma Europa forte e unida e para uma amizade franco-alemã”, declarou Steffen Seibert, porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel. A primeira-ministra britânica Theresa May “felicita calorosamente” Emmanuel Macron, declarou um porta-voz, citado pela RTL.No, o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, festejou a vitória de Macron, dizendo que “há esperança para a Europa”.O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, realça "uma inspiração para a França e para a Europa", enquanto Mariano Rajoy, chefe do governo espanhol, realça a necessidade de uma "Europa estável, próspera e mais íntegra".As felicitações chegam de vários países, desde a Ucrânia ao Brasil. O presidente chinês Xi Jinping quer levar a parceria estratégica franco-chinesa a um nível superior, enquanto o primeiro-ministro japonês refere que a vitória de Macron foi simbólica contra as tendências protecionaistas e "mostra um voto de confiança na UE".