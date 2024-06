Putin garante que "roubo" de ativos russos pelo Ocidente "não ficará impune"

O presidente russo reage assim à aprovação por parte do G7 de um pacote histórico de 50 mil milhões de dólares para a Ucrânia , financiados pelos juros dos ativos russos congelados.Na opinião de Putin, a forma como o Ocidente está a tratar Moscovo mostra que qualquer país “pode ser o próximo” e ser vítima de um congelamento semelhante de bens.A porta-voz dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, já tinha antecipado na quinta-feira que esta “iniciativa ilegal, ligada a tentativas de injetar dinheiro no regime de Kiev à custa de terceiros” resultaria em “medidas retaliatórias inevitáveis extremamente dolorosas para Bruxelas”.

Desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, o G7, juntamente com a União Europeia, congelou cerca de 325 mil milhões de dólares em ativos russos.

De acordo com o plano do G7, esses três mil milhões de dólares serão usados para pagar os juros anuais do empréstimo aos ucranianos, contraído nos mercados internacionais.O empréstimo é também extremamente simbólico para a Ucrânia, uma vez que a Rússia está agora a ser forçada a pagar, não só para reconstruir o país, mas também para ajudar Kiev a defender-se.

Putin diz que modelo de segurança global do Ocidente "entrou em colapso"

Vladimir Putin acusou ainda Washington de “minar” a segurança global ao sair dos pactos de armas."Evidentemente, estamos a testemunhar o colapso do sistema de segurança euro-atlântico. Hoje ele simplesmente não existe”, disse o presidente russo, sugerindo a criação de um novo sistema."É importante partir do facto de que a futura arquitetura de segurança está aberta a todos os países da Eurásia que desejam participar na sua criação. 'Para todos' significa também os países europeus e da NATO, claro", acrescentou."Vivemos no mesmo continente. Independentemente do que aconteça, não se pode mudar a geografia, teremos que coexistir e trabalhar juntos de uma forma ou de outra”, asseverou.

c/ agências