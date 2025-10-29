"Quadro sombrio e inegável". Aumento da temperatura mata uma pessoa por minuto em todo o mundo

O aumento da temperatura global está a matar uma pessoa por minuto em todo o mundo, de acordo com um novo relatório publicado esta quarta-feira na revista científica The Lancet. Segundo os investigadores, os danos à saúde irão piorar com líderes como Donald Trump a reverterem as políticas climáticas e com as empresas petrolíferas a continuarem a explorar novas reservas.