Quase 70 por cento dos mortos em Gaza são mulheres e crianças, revela a ONU

relatório hoje divulgado pelo gabinete de Direitos Humanos da ONU (OHCHR) abrange seis meses, entre novembro de 2023 e abril de 2024, numa análise à morte de civis e violações do Direito Internacional que, segundo as Nações Unidas, podem constituir crimes de guerra.A contagem de mortes a cargo da ONU é de 8.119 mortes, muito abaixo dos números fornecidos pelas autoridades palestinianas, que apontam para mais de 43 mil vítimas mortais.“A monitorização e a verificação de violações graves continuaram a ser extremamente difíceis, nomeadamente devido às restrições de acesso, a um elevado nível de insegurança e de ameaças ou ataques diretos também contra pessoal (…) e intervenientes humanitários das Nações Unidas”, lê-se no documento de 32 páginas divulgado esta sexta-feira.Das vítimas identificadas, 7.607 morreram em prédios residenciais ou construções para habitação.O relatório sublinha que em comparação com anteriores escaladas de hostilidades, os ataques contra edifícios residenciais em Gaza desde 7 de outubro de 2023 sugerem um “padrão” de investidas “que fazem vítimas uniformemente em proporção a toda a população”, com “um elevado número de bebés e crianças pequenas, mulheres, idosos e famílias mortas juntas em edifícios residenciais”.“A forma como as partes em conflito em Gaza conduziram as hostilidades causou um sofrimento humano terrível, especialmente como resultado das escolhas de meios e métodos de guerra por parte de Israel, e em muitos casos envolveu violações graves do Direito Internacional dos Direitos Humanos e graves violações do Direito Internacional Humanitário”, conclui o relatório hoje divulgado.

Menores de 18 anos representam 44 por cento das vítimas

De acordo com o responsável pelo Gabinete de Direitos Humanos da ONU para os territórios ocupados da Palestina, Ajith Sunghay,Segundo este mesmo responsável, em declarações aos jornalistas a partir de GenebraA vítima mais nova verificada foi um rapaz de apenas um dia de idade. Uma mulher de 97 anos foi a vítima mais velha confirmada.Entretanto, a missão diplomática de Israel na ONU em Genebra rejeitou categoricamente as conclusões do documento. Citada pela agência Reuters, considera que o relatório não reflete “com precisão a realidade no terreno” e que “ignora o extenso papel do Hamas e de outras organizações terroristas, que causam deliberadamente danos civis em Gaza”.