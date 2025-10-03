Quatro italianos em liberdade. Ativistas da flotilha levados para prisão no deserto do Negev

O Governo italiano adiantou que os ativistas desse país deverão ser deportados em dois voos fretados na segunda e terça-feira.

Último barco da flotilha intercetado

Um último barco da flotilha que prosseguia ainda a sua viagem, segundo os dados disponibilizados no portal da Global Sumud na Internetm foi intercetado ao início da manhã desta sexta-feira.





Pouco antes, a organização da flotilha tinha anunciado que a embarcação Marinette continuava a navegar mas que esperava ser intercetada em breve. "Ela sabe o que a espera", escreveu nas redes sociais.

"Se o barco se aproximar, a sua tentativa de entrar numa zona de combate ativa e quebrar o bloqueio será igualmente impedida", tinha já garantido o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel na quinta-feira.









Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Palestine Pixel (@palestine.pixel) No mesmo dia, um vídeo divulgado nas redes sociais revelou o ministro da Segurança Nacional de Israel, Ben Gvir, a apontar para os ativistas da flotilha e a exclamar "são terroristas".

Mais de mil pessoas manifestaram-se em Lisboa

Loubna Yuma, advogada da Adalah, a equipa jurídica da flotilha, disse à agência de notícias EFE queNa quinta-feira, o presidente da República português confirmou que a embaixadora e o cônsul português em Israel vão encontrar-se com os ativistas detidos. Marcelo Rebelo de Sousa revelou à RTP que vão ser apresentadas duas hipóteses aos cidadãos portugueses.“Vai ser apresentada uma escolha aos detidos:, e aí Israel cobre as despesas dessa saída o mais rápido possível,”, adiantou Marcelo Rebelo de Sousa.Mais de 400 militantes pró-palestinianos a bordo de 41 navios de uma flotilha de ajuda à Faixa de Gaza foram detidos pelas forças navais israelitas, confirmou na quinta-feira um responsável israelita."Durante uma operação, que durou cerca de 12 horas, o pessoal da Marinha israelita conseguiu, realizada por centenas de pessoas a bordo de 41 navios que tinham declarado a sua intenção de violar o bloqueio marítimo legal sobre a Faixa de Gaza", explicou o mesmo responsável.Entre os detidos estão: a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves.O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse na quinta-feira esperar que os cidadãos portugueses possam regressar ao país "sem nenhum incidente", considerando que a mensagem da flotilha humanitária foi “executada”.O barco Marinette estava a menos de 100 quilómetros da costa do enclave palestiniano ao início da manhã desta sexta-feira, de acordo com a geolocalização divulgada. Pouco depois, surgiu no site como "intercetado".Milhares de pessoas manifestaram-se em vários países europeus na quinta-feira, incluindo em Portugal, para denunciar a interceção da flotilha pelas forças navais israelitas., em embarcações com ajuda humanitária da Flotilha Global Sumud.O protesto, organizado pelo movimento de solidariedade com a Palestina, começou em frente à Embaixada de Israel.Na quinta-feira à noite,, obrigando ao corte da Rua Augusta em ambos os sentidos.