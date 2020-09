"Rage". Trump tentou saber como Bob Woodward o retratou em livro comprometedor

No livro, que será lançado esta terça-feira nos Estados Unidos, Bob Woodward publicou as 18 entrevistas a Donald Trump - que o jornalista conduziu entre dezembro de 2019 e julho de 2020 - e descreveu-o como um Presidente que traiu a confiança da população e as suas responsabilidades mais fundamentais.







A partir das conversas entre os dois ficou a ser do conhecimento público que Trump admitiu em privado que o novo coronavírus era uma ameaça severa, apesar de nas suas declarações públicas garantir que este não era pior do que uma gripe sazonal e que o Governo tinha a situação controlada.







Mas agora sabe-se que, depois das entrevistas incluídas em "Rage", o Presidente dos EUA voltou a contactar o prestigiado jornalista norte-americano para descobrir de que forma era retratado no livro.





Donald Trump terá descoberto que as entrevistas que concedeu a Woodward iam fazer parte do novo livro do jornalista, com lançamento marcado para 15 de setembro, e a 14 de agosto ligou a Bob Woodward, um dos jornalistas que revelou o escândalo Watergate que levou à queda de Richard Nixon.





Nesta 19ª e última conversa, foi o Presidente que tentou interrogar o jornalista sobre em que consistia o livro e que conteúdos revelava, principalmente a seu respeito, avançou esta segunda-feira a , avançou esta segunda-feira a CNN





Da conversa de dez minutos a que a publicação norte-americana teve acesso, pode perceber-se que Trump estava mais importado com a economia do que com a crise de saúde pública. Enquanto os dois debatiam a resposta de Trump à pandemia, o Presidente perguntou ao jornalista se este achava que o "vírus se sobrepõe totalmente à economia".



"Ah, claro. Mas eles estão interligados, como você sabe", respondeu Woodward.







Mas Trump continuou, em resposta, a afirmar que a economia vai "indo" e que até os EUA estariam próximo de alcançar um "novo recorde no mercado de ações".





"Você sabe que o mercado está a retomar com força, você sabe disso", continuou Trump. "Você referiu isso no livro?", perguntou ainda.







Mesmo seis meses depois da pandemia ter começado e afetado os EUA, Trump continua a mostrar-se indiferente aos conselhos dos especilistas e a ignorar que a superação da crise de saúde pública e a recuperação económica estão interligadas. Para Donald Trump a economia parece continuar a ser a chave para ser reeleito.

"É um livro dificil"





Mas o que Donald Trump queria mesmo saber era o que constava no livro, baseado nas entrevistas, e como o próprio era descrito. Contudo, a resposta pode não ter sido o que esperava.





Bob Woodward respondeu que há partes do livro que o Presidente não iria gostar.



"É um livro difícil", disse, acrescentando que está "perto do osso".



"Quero dizer, há partes do livro que você não vai gostar", esclareceu o jornalista.





Continuando a discutir a resposta da Administração Trump à pandemia e como tal poderá influenciar as eleições presidenciais, Woodward afirmou que as eleições seriam disputadas entre ele, Joe Biden "e o vírus".



Mas, segundo Trump, "nada mais poderia ter sido feito".



"Eu agi cedo", acrescentou o Presidente.





O livro "Rage" baseia-se em entrevistas diretas a vários protagonistas próximos de Trump, assim como com testemunhos diretos, e descreve um panorama sombrio dentro da Administração Trump, onde os mais altos responsáveis das informações, da segurança nacional e da defesa não se fiam nas capacidades do presidente.



Sobre o novo coronavírus, nas gravações de Woodward, Trump diz que é uma "questão delicada", um "assunto de morte". Em particular, o Presidente admitiu que minimizou o perigo de forma propositada: "Não quis criar pânico", justificou.





As 18 entrevistas, com uma duração total de quase dez horas, foram realizadas por telefone e muitas delas partiram do próprio Presidente que ligou inesperadamente para Woodward.



Segundo a CNN, muitas desses telefonemas foram feitos sem que os assessores da Casa Branca tivessem conhecimento.







A primeira entrevista aconteceu ainda a 5 de dezembro de 2019 e teve uma duração de aproximadamente 74 minutos. A última, incluída no livro, decorreu a 21 de julho. Ao longo destas conversas, sabe-se que Donald Trump tentou conseguir a aprovação de Woodward e perguntava várias vezes se o jornalista escreveria um "bom livro".