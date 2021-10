Rainha Isabel II desiste de ir à COP 26

A soberana de 95 anos esteve uma hospitalizada durante a noite de quarta para quinta-feira da semana passada e apareceu jovial durante a tarde desta terça-feira, para uma audiência virtual com dois novos embaixadores no Reino Unido, da Coreia do Sul e da Suíça, em imagens transmitidas a partir do castelo de Windsor.Poucas horas depois o Palácio de Buckingham anunciou que"Após um aviso a aconselhar-lhe repouso, a Rainha cumpre compromissos leves no castelo de Windsor. Sua Majestade foi aconselhada a não se deslocar a Glasgow para assistir à recepção do COP 26 a 1 de novembro", referiu o comunicado oficial.

Uma fonte próxima da Rainha, citada pelo Sunday Times, reconheceu que Isabel II de 95 anos e monarca há 70 anos, estava "estafada" devido à sua agenda carregada. Isabel II terá tido de renunciar ao seu gin e Dubonnet do almoço e ao seu martini do serão.

", referiu.A familia real britânica é um expoente da defesa do meio-ambiente, sobretudo através do príncipe Carlos, herdeiro da coroa, pelo que a presença da Rainha era aguardada com expectativa.Em meados de outubro a soberana abandonou mesmo a sua habitual fleuma e reserva, durante uma conversa privada e à margem de um discurso.A COP 26 nao irá contar com a presença do Presidente chinês, Xi Jinping, nem com a do Presidente russo, Vladimir Putin.