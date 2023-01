Ramstein. Reunião de apoio à Ucrânia termina sem compromisso alemão

O apoio norte-americamo cifra-se em 2.500 mil milhões de euros, incluindo 59 veículos de combate Bradley e 90 veículos blindados de transporte de pessoal Stryker.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky já agradeceu a Washington a ajuda "robusta".

O Reino Unido vai por seu lado enviar tanques Brimstone assim como 600 mísseis guiados, com a a Suécia e a Dinamarca a remeterem veículos de infantaria e os suecos ainda canhões Archer. A Lituânia irá fornecer dois helicópteros Mi-8 e a Letónia dois helicopteros Mi-17.







Portugal anunciou o envio para a Ucrânia de 14 viaturas blindadas de transporte, além de geradores, munições e duas toneladas de equipamento médico e sanitário.







Esta foi a oitava reunião do grupo de apoio à Ucrânia, que congrega 50 países, e ficou marcada de antemão com o anúncio surpresa da Dinamarca de que iria doar a totalidade dos seus 19 canhões César a Kiev, incluindo aqueles que ainda aguarda do fornecedor, Nexter.





A decisão irá duplicar o número destes canhões, reputados pela sua precisão de tiro, na frente de batalha, juntando-se aos 18 fornecidos pela França.



Aliado "de confiança"



Apesar da resistência alemã, Austin frisou em conferência de imprensa que Berlim permanece um aliado confiável que retém a posição de liderança.





"São aliados de confiança, são-no há muito muito tempo, e eu acredito a sério que irão manter-se um aliado confiável no futuro", afirmou.









Também Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, não se mostrou preocupado e defendeu o grande apoio alemão ao esforço de guerra ucraniano.

O próprio ministro da Defesa da Alemanha, recém-nomeado, sublinhou esta sexta-feira que a noção de que Berlim se opõe ao envio dos tanques à Ucrânia "é falsa".





"Há boas razões a favor das remessas e há boas razões contra, e considerando toda a situação de uma guerra que tem decorrido há quase um ano, todos os prós e contras têm de ser avaliados com cuidado extremo", afirmou Boris Pistorius aos jornalistas em Ramstein.





O ministro alemão negou ainda qualquer bloqueio unilateral alemão ao envio dos tanques Leopard 2 por parte da Polónia e garantiu que o seu Governo está pronto a "agir rapidamente" mal exista consenso entre os aliados.





O seu homólogo polaco, Mariusz Blaszczak, desvalorizou a posição alemã e mostrou-se esperançando que a solução seja encontrada através de uma coligação de entrega dos Leopard 2 a Kiev. A Polónia disponibilizou 14 destes blindados no quadro desta aliança que depende do acordo da Alemanha, produtora dos Leopard 2.





"Estou convencido que a formação de uma coligação se irá revelar um sucesso", afirmou Blaszczak. "Esta esperança baseia-se no factode que os ministros da Defesa de 15 países se reuniram à margem da conferência hoje e debatemos esta questão", revelou, acrescentando que se iria reunir mais tarde com Pistorius.