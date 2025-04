Reféns detidos por Teerão. França vai levar Irão ao Tribunal Internacional de Justiça

"Vamos intensificar a pressão sobre o regime iraniano para obter a libertação de Cécile Kohler e Jacques Paris, detidos há mais de mil dias”, declarou o ministro francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, anunciando também sanções europeias "suplementares" contra os responsáveis pela política de tomada de reféns do Irão "nos próximos dias". Cécile Kohler e o seu companheiro, Jacques Paris, foram detidos pelas autoridades iranianas a 7 de maio de 2022, no último dia de uma viagem de turismo, acusados de espionagem.







No final do mês passado, o presidente francês anunciou a libertação de Olivier Grondeau, de 34 anos, detido no Irão desde outubro de 2022, e libertado a 20 de março de 2025. O jovem francês tinha sido condenado a cinco anos de prisão por Teerão por "conspiração contra a República Islâmica", uma sentença considerada "indigna e arbitrária" pelas autoridades francesas.







"Olivier Grondeau está livre, em França, junto da sua família", escreveu Emmanuel Macron, na rede social X, acrescentando que "a nossa mobilização não vai vacilar: Cécile Kohler e Jacques Paris devem ser libertados das prisões iranianas. Os meus pensamentos estão com eles e com as suas famílias neste dia".





Olivier Grondeau est libre, en France, parmi les siens ! Nous partageons l'immense bonheur et soulagement de sa famille.



Je remercie tous les services de l'État, notre ambassadeur en Iran et le Centre de Crise et de Soutien du Quai d'Orsay, de leur action décisive.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025



O Ministério francês dos Negócios Estrangeiros anunciou também que um outro cidadão francês que se encontrava em prisão domiciliária no Irão foi igualmente autorizado a deixar o país no dia 19 de março.







pelo menos outros oito europeus de França, Suécia e do Reino Unidos se encontrem detidos no Irão, entre eles o jovem diplomata sueco Johan Floderus. Após a libertação destes dois cidadãos franceses, e recentemente da jornalista italiana Cecilia Sala , estima-se que





