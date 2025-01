"Durmo no chão". Jornalista Cecília Sala continua detida em Teerão, Roma convoca embaixador do Irão

Foi detida a 19 de dezembro durante uma viagem de trabalho a Teerão, capital do Irão, para a qual tinha um visto válido, e encontra-se atualmente completamente isolada numa cela da prisão de Evin, no norte da capital. No relato que fez à sua família no primeiro dia do ano, contou que dorme no chão, frio, com dois cobertores, numa cela completamente vazia sem cama e onde as luzes estão sempre acesas.





Além da falta de condições da cela, Cecilia Sala contou que tinha sido privada dos seus óculos e que nunca recebeu o pacote entregue pela Embaixada de Itália às autoridades prisionais iranianas no sábado passado, que continha alguns artigos de higiene, quatro livros, cigarros, um panetone e uma máscara para tapar os olhos.







Na terça-feira, o Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros tinha afirmado que a encomenda tinha sido entregue na cela de Sala.







O chefe da diplomacia italiana, Antonio Tajani, anunciou esta quinta-feira que convocou o embaixador do Irão em Roma por causa da detenção da jornalista: “Dei instruções ao secretário-geral da Farnesina (MNE italiano) para convocar o embaixador do Irão em Roma. A reunião terá lugar ao meio-dia (11h00 em Portugal continental)", declarou o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, na sua conta X.





Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convocare l’Ambasciatore iraniano a Roma. L’incontro avverrà alle ore 12. Il Governo, come dal primo giorno dell’arresto di Cecilia Sala, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 2, 2025



"O Governo, desde o primeiro dia da detenção de Cecilia Sala, está a trabalhar incansavelmente para a trazer para casa e exigimos que todos os seus direitos sejam respeitados.", acrescentou. "Até à sua libertação, Cecilia e os seus pais nunca serão deixados em paz".







Segundo a agência de notícias italiana ANSA, a Farnesina entregou na quarta-feira a Teerão uma nota verbal em que pedia "garantias totais sobre as condições de detenção de Cecilia Sala" e apelava à sua "libertação imediata". Na mensagem também constava o pedido de envio de bens de conforto para a jornalista e a garantia de que seria efetivamente entregues.















Também o presidente italiano, Sergio Mattarella, mencionou o caso da jornalista Cecilia Sala no seu discurso de fim de ano dirigido ao país na terça-feira, 31 de dezembro: "Interpreto a angústia de todos pela sua detenção e estamos próximos dela, esperando que regresse a Itália o mais rapidamente possível".