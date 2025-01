Itália pede a Teerão para libertar jornalista e respeitar Direito Internacional

Foto: Chora Media via REUTERS

O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, pede que os direitos da jornalista sejam respeitados. O diplomata assegura que o Governo de Roma está a fazer tudo para libertar a jornalista.



Cecília Sala foi detida a 19 de dezembro pelas autoridades de Teerão quando estava no país a fazer reportagens.



De acordo com o Governo de Roma, a jornalista foi colocada em isolamento na prisão de Evin, considerada das piores do país. Até ao momento não há ainda uma acusação formal.