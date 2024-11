Reino Unido. Alunos autistas agredidos e trancados em sala almofadada

BBC, vários especialistas, que analisaram as imagens gravadas na Whitefield School, afirmaram que a situação se assemelha a “tortura” e mostram, pela primeira vez, a realidade que os alunos autistas enfrentaram.

Uma investigação policial às imagens dos abusos, feitas dentro das “salas calmantes” da escola especial entre 2014 e 2017, terminou no início deste ano sem qualquer acusação. No entanto, os pais dizem que não receberam apoio para lidar com o trauma a que os filhos foram submetidos.







A escola diz que a nova liderança encontrou as imagens depois de as “salas calmantes” terem sido fechadas e partilhou-as com a polícia.

Cerca de 40 crianças com dificuldades de aprendizagem e perturbações mentais graves estiveram confinadas durante horas nos quartos - normalmente sem comida ou bebida.

Seis das famílias concordaram que a BBC mostrasse as imagens, para que se tornasse público a escala e a gravidade do trauma que os seus filhos sofreram.Nas imagens visionadas pela BBC, a única vez que os funcionários da escola de Whitefield intervêm, quando as crianças estão dentro das “salas calmantes”, é quando um rapaz atira repetidamente os sapatos para as câmaras de videovigilância.

As orientações do governo apenas dizem que a remoção dos alunos perturbadores das salas de aula em Inglaterra deve ser por um período “limitado” e as instalações devem ser “adequadas”.

“Partiu-me o coração”, disse a mãe de uma das crianças vítimas de abuso depois de ver as imagens pela primeira vez. “Nem sequer faria isso a um cão.”Entretanto, o deputado local Iain Duncan Smith afirmou que as filmagens da Escola Whitefield “devem levar a mudanças profundas”,A especialista em proteção infantil Elizabeth Swan disse que foi “facilmente a pior filmagem” que já viu. “, disse.



A Whitefield School foi classificada como excelente até que, em 2017, a Ofsted (departamento não ministerial no Reino Unido que define os padrões da qualidade do ensino no país) descobriu a utilização de salas vazias e almofadadas, sem janelas, para isolar as crianças.

Mas, quando a estação pública britânica soube que tinha sido iniciada uma investigação após a descoberta de uma caixa de cartões de memória USB contendo 500 horas de imagens perturbadoras do interior dos quartos.. No entanto, não foram encaminhados para o serviço governamental que pode proibir pessoas de trabalhar com crianças, e três deles continuaram na escola.Desde abril, a emissora obteve documentos da escola e da câmara e falou com 17 das 39 famílias afetadas.A mãe de Jamie, Deborah, assistiu às imagens das “salas calmantes” depois de a polícia ter convidado formalmente as famílias para assistir ao abuso.O stress pode contribuir para o desenvolvimento da epilepsia ou desencadear convulsões nas pessoas com a doença.Outras famílias disseram à BBC que os seusdepois de terem sido colocados em “salas calmantes”.Os pais disseram que se queixaram à escola sobre ferimentos inexplicáveis e sobre a utilização das salas - mas isso não levou a uma investigação, embora as provas das câmaras de videovigilância estivessem disponíveis.“É um encobrimento vindo de cima”, diz Deborah.Outra família queixou-se depois de o seu filho ter voltado para casa várias vezes com ferimentos no nariz. O vídeo divulgado à BBC mostra o rapaz a dar um soco no nariz enquanto estava sozinho dentro da “sala calmante”.Depois de as salas terem sido encerradas, uma análise feita por um diretor do fundo que gere a escola relatou que os governadores e um membro da equipa do conselho local, Waltham Forest, tinham visitado as “salas calmantes”. Mas não registou qualquer preocupação levantada na altura.

Imagens eram visionadas apenas por um professor



A BBC descobriu que a tarefa de rever as imagens de videovigilância foi deixada em grande parte a cargo de um único professor assistente.

Uma vez por semana, descarregava as imagens e comparava-as com as observações escritas da equipa antes de partilhar quaisquer incidentes e preocupações com os chefes.Mas não denunciou muitos dos mais de 20 vídeos que mostravam força excessiva – de acordo com uma investigação sobre a sua conduta, “fez vista grossa” às falhas.Descobriu também que, utilizando uma almofada usada para treino de rugby para a empurrar para o canto de uma “sala calmante”. Apesar destas descobertas, não foi demitido.A pessoa em causa afirmou à investigação que contactar a liderança da escola era “difícil de fazer como assistente de ensino” e ficou “insensível” às imagens, de acordo com os registos da sua entrevista obtidos pela BBC.Uma outra professora assistente disse ao investigador que tinha visto imagens de um colega a observar uma criança a masturbar-se durante mais de uma hora. A polícia informou que não conseguiu corroborar o que ela disse.

Deixados em jaulas

A BBC descobriu também outras falhas que afetam crianças com necessidades educativas especiais colocadas em reclusão em todo o Reino Unido, comoA área abaixo de uma escada estava rodeada por uma gaiola com colchão no interior de uma escola chamada Include in Bury St Edmunds, que oferece serviços alternativos para crianças fora do ensino regular e é gerida pela instituição de caridade Catch22.A gaiola da escada estava coberta por uma manta quando a criança gritava e que o seu filho era por vezes mantido dentro de uma dessas gaiolas até seis horas, sem água ou acesso a uma casa de banho.“Nem um animal ficaria tanto tempo numa jaula”, afirmou.Os registos do conselho afirmam que o Ofsted foi informado sobre o que a mãe encontrou, mas não houve qualquer inspeção. O Ofsted diz agora que não consegue encontrar nenhum registo de reclamação.A Catch22 diz que os espaços foram utilizados por lideranças anteriores e um relatório do conselho de 2018 concluiu que não havia provas de que os alunos estivessem trancados lá dentro.Na sequência da investigação da BBC em abril, o Comissário da Criança apelou também a alterações nas orientações sobre o recurso à reclusão nas escolas especiais - o que não aconteceu. O Departamento de Educação diz que está “à procura” de formas de “reforçar” isso.A Polícia Metropolitana afirma que continua a realizar “investigações mais amplas” sobre Whitefield, não relacionadas com abusos.A Flourish Trust, que gere Whitefield, diz que aprendeu com as falhas neste caso.Já a Ofsted frisa que a responsabilidade pela investigação dos danos causados às crianças após a descoberta dos quartos cabe ao Departamento de Educação, enquanto regulador, e à Waltham Forest.Waltham Forest afirma ainda que oferece aconselhamento aos parentes das crianças. Mas as famílias disseram à BBC que os seus filhos precisam de ajuda significativa e abrangente para lidar com o abuso que enfrentaram – e viverão com as consequências para o resto das suas vidas.