Reino Unido. Boris Johnson sai vitorioso das eleições

No Reino Unido já é oficial. Boris Johnson vai governar o Reino Unido com maioria absoluta. Os votos das eleições desta quinta-feira ainda estão a ser contados mas o partido do primeiro-ministro já conquistou a maioria absoluta. Já ultrapassou os 326 lugares necessários para ter a maioria no Parlamento. É uma vitória esmagadora dos conservadores e uma derrota histórica dos trabalhistas.

9h06 - Brexit. Legislação deverá ser apresentada ainda antes do Natal





Com esta vitória avassaladora dos tories, tudo indica que o Brexit irá acontecer finalmente a 31 de janeiro de 2020, dez meses após a data inicialmente prevista.





Em caso de vitória, Johnson prometeu apresentar ainda antes do Natal, na Câmara de Comuns, a legislação necessária para ratificar o acordo assinado em Bruxelas com os líderes da União Europeia no mês de outubro.







Se com o anterior grupo parlamentar Boris Johnson encontrou vários problemas para fazer aprovar o acordo, desta vez todos os candidatos conservadores a estas eleições assinaram previamente e já deram luz verde ao acordo. Por outro lado, os partidos da oposição não terão deputados suficientes para o derrotar.













8h53 - Quais são os próximos passos?





Já esta sexta-feira, no rescaldo das eleições, Boris Johnson deverá dirigir-se ao Palácio de Buckingham para ser renomeado como primeiro-ministro pela rainha Isabel II.





Os membros recém-eleitos da Câmara dos Comuns deverão escolher o novo "speaker" na terça-feira, dia 17 de dezembro, no início da nova sessão no Parlamento. Os deputados deverão reconduzir Lindsay Hoyle no cargo, que sucedeu a John Bercow no final da anterior legislatura.





Haverá a 19 de dezembro, próxima quinta-feira, um discurso da rainha, numa cerimónia perante a Câmara dos Lordes, em que Boris Johnson deverá anunciar o seu calendário legislativo.







A principal data a ter em conta quanto ao Brexit é mesmo 31 de janeiro de 2020. Com a vitória por maioria absoluta, prevê-se que o Parlamento britânico vá aprovar o acordo de saída negociado entre Boris Johnson e a União Europeia.















8h46 - Jeremy Corbyn lidera os trabalhistas desde 2015





Esta é a segunda derrota do líder trabalhista em eleições gerais, depois de também ter sido derrotado por Theresa May em 2017.







Durante a campanha eleitoral, o líder do Labour apostou na defesa do Serviço Nacional de Saúde e de uma sociedade britânica menos desigual.















Jeremy Corbyn é deputado há 36 anos e começou a ganhar notoriedade dentro e fora do Partido Trabalhista quando deu a cara pelas grandes questões da esquerda britânica como a causa palestiniana, o conflito entre Irlandas e contra a guerra no Iraque.





Chegou à liderança do partido após a derrota de Ed Miliband nas eleições gerais de 2015, frente a David Cameron, que conseguiu uma maioria absoluta.







8h40 - Líder trabalhista de saída





Jeremy Corbyn foi um dos grandes derrotados da noite eleitoral e admitiu que o resultado "é muito dececionante", pelo que não irá continuar à frente do Labour.







"Quero tornar claro que não vou liderar o partido em nenhumas futuras eleições. Vou discutir com o partido para garantir que existe um processo de reflexão sobre este resultado e sobre as políticas que vai manter no futuro. E vou liderar o partido durante esse período", declarou em Islington, num discurso feito também de madrugada.







"Esta é obviamente uma noite muito dececionante para o Partido Trabalhista, com o resultado que temos. Mas quero dizer que, na campanha eleitoral, apresentámos um programa de esperança, um programa de unidade e um programa que ajudaria a corrigir os erros, as injustiças e as desigualdades existentes neste país", acrescentou.







Jeremy Corbyn salientou ainda que a questão do Brexit se tornou num debate dividido e polarizado, tendo substituído o debate político normal. "Reconheco que isso contribuiu para os resultados que o Partido Trabalhista registou esta noite em todo o país", referiu.











8h38 - Quem é Boris Johnson?







O candidato do Partido Conservador, o primeiro-ministro Boris Johnson, é uma personalidade controversa. Sucedeu a Theresa May na missão de concretizar o Brexit.







Com este resultado, Boris Johnson é o líder conservador com o melhor resultado eleitoral desde que Margaret Thatcher conseguiu eleger 376 deputados em 1987.







8h24 - "Um novo e poderoso mandato"





No discurso de vitória durante a madrugada, o primeiro-ministro britânico agradeceu ao povo do Reino Unido e prometeu "levar o país para a frente", num trabalho "que começa hoje".







"Parece que ao Governo Conservador foi outorgado um novo e poderoso mandato para a fazer o Brexit, e não só fazer o Brexit mas para unir o país, levá-lo para a frente e focar nas prioridades do país", disse.











Boris Johnson considera que esta eleição foi "histórica", que dará oportunidade ao Governo "de respeitar a vontade democrática do povo britânico, mudar para melhorar e libertar o potencial de todo o povo". Prometeu concretizar o Brexit "a tempo, até 31 de janeiro, sem desculpas ou questões".







"Com estas eleições, penso que acabámos com todas as ameaças terríveis de um segundo referendo", salientou.







"Recuperamos o controlo das nossas leis, fronteiras, dinheiro, o nosso comércio e sistema de imigração", acrescentou ainda.







No discurso na circunscrição de Uxbridge and South Ruisli, onde era candidato, Boris Johnson repetiu também a promessa de contratar mais 50 mil enfermeiros, 6 mil médicos e construir mais 40 hospitais.







8h00 - Resultados apontam para 363 lugares para os Conservadores





Às 8h00, já estavam apurados 648 dos 650 lugares do parlamento britânico. Os conservadores conquistam 363 lugares, mais 47 do que nas anteriores eleições. Os trabalhistas têm 203, menos 59 do que tinham.











O SNP conta com 48 lugares (mais 13 que em 2017), os Liberais Democratas garantiram 11 deputados (menos um), e o DUP tem oito (menos dois).





A líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, falhou a reeleição como deputada na circunscrição escocesa de Dumbartonshire East por uma margem de 149 votos para Amy Callaghan, do Partido Nacionalista Escocês (SNP).







Maioria absoluta garantida







Os votos das eleições desta quinta-feira ainda estão a ser contados mas o partido do primeiro-ministro já conquistou a maioria absoluta. Já ultrapassou os 326 lugares necessários para ter a maioria no Parlamento.

Foram confirmadas as projeções à boca das urnas, que atribuiam a Johnson 368 lugares contra 191 do partido trabalhista de Jerermy Corbyn que regista o pior resultado desde dos últimos 80 anos.Boris Johnson fala num resultado histórico, explica que estes números servem para unir o Reino Unido e que as eleições mostraram qual foi a vontade do povo.Na Escócia a primeira-ministra referiu que Boris Johnson não deve decidir se a Escócia sai ou não da União Europeia.Nicola Sturgeon disse esta madrugada que a Escócia deve ter o direito de escolha sobre a saída.O jornal inglês “Guardian” escreve que Nicola Sturgeon vai pedir a Boris Johnson que se realize mais uma votação de independência no parlamento escocês.