Reino Unido homenageia Isabel II. Carlos III é o novo Rei

Começa agora um período com vários procedimentos a assinalar o luto pela morte da Rainha Isabel II, que duram dez dias. No momento em que a rainha morreu, o trono passou imediatamente e sem cerimónia para o herdeiro, Carlos, o até aqui príncipe de Gales. Para esta sexta-feira estão marcados vários momentos de homenagem à Rainha Isabel II e uma primeira comunicação ao Reino Unido pelo novo Rei, Charles III. Acompanhamos aqui os principais momentos.

9h02 - O que vai acontecer hoje?





O rei Carlos III e a rainha consorte, Camila, viajam esta sexta-feira de Balmoral, na Escócia, para Londres. O novo rei terá a primeira audiência com a nova primeira-ministra, Liz Truss, e irá ainda falar ao povo britânico pelas 18h00.



Pelas 12h00 desta sexta-feira, a Abadia de Westminster, Catedral de São Paulo e outras igrejas do país vão assinalar a morte de Isabel II com um toque de sinos em uníssono, devendo ser tocadas 96 badaladas, umapor cada ano da rainha.

Às 13h00 também desta sexta-feira, para assinalar a morte da Comandante Suprema das Forças Armadas, terá lugar uma salva de 96 tiros de canhões em Hyde Park (Londres), Torre de Londres, em Belfast, Cardiff e Edimburgo e no estrangeiro.

A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes vão interromper os trabalhos normais e realizar uma sessão especial única com início ao meio-dia. Durante dez horas, a primeira-ministra e os deputados farão intervenções de homenagem a Isabel II.



Carlos III deverá também aprovar o plano das cerimónias e homenagens para os próximos dias, após uma reunião com o marechal Conde Edward Fitzalan-Howard, responsável pela preparação do funeral.





O Governo britânico vai confirmar qual o calendário para o luto nacional, que deverá ser de 12 dias, culminando no funeral da rainha, dia em que deverá ser declarado feriado no Reino Unido.





8h52 - Em destaque nos jornais portugueses









A morte da Rainha Isabel II domina as capas da imprensa britânica, mas não só. Também por cá o tema principal nos jornais portugueses é a morte da monarca britânica.

8h35 - Isabel II em todas as capas dos matutinos britânicos









A notícia da morte de Isabel II faz capa em todos os jornais britânicos. O legado da Rainha e a sua vida estão espelhados nas primeiras páginas dos jornais britânicos.

8h19 - As homenagens dos britânicos





As cerimónias fúnebres de Isabel II vão durar 10 dias. Durante este tempo, as bandeiras nos edifícios públicos ficam a meia haste e a própria programação televisiva e radiofónica é alterada. Esta manhã, têm sido muitas as homenagens à rainha junto do Palácio de Buckingham, Londres.







A rainha morreu na Escócia e por isso, numa primeira fase, o corpo vai ficar num pequeno palácio seguindo depois para Catedral de Saint Giles. Depois, Isabel II será levada para Londres de comboio.



Nessa, altura, o corpo irá para a sala do trono do Palácio de Buckingham. E de seguida para a abadia de Westminster durante quatro dias para que os súbditos prestem uma última homenagem. O funeral será no dia 18 de setembro.







7h30 – Reunião em Downing Street

Desta reunião dependerá a definição do programa em detalhe para os próximos dias de luto pela Rainha.







Carlos III deve falar hoje pela primeira vez como rei