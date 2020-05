"Repercussões significativas". EUA cortam relações com OMS e alarmam especialistas

, declarou o Presidente norte-americano na sexta-feira.Trump aproveitou a ocasião para relembrar que “o mundo precisa de respostas da China sobre o vírus” e que “tem de haver transparência". O líder insistiu que Pequim omitiu informações e acusou a potência mundial de pressionar a OMS para “enganar o mundo”., defendeu o Presidente. “Foram levadas inúmeras vidas e foram criadas profundas dificuldades económicas por todo o mundo”.O corte de relações entre os Estados Unidos e a OMS tinha já sido sugerido por Trump em maio, quando enviou uma carta a essa agência a anunciar uma interrupção temporária do financiamento por parte dos EUA, ameaçando com o corte permanente de financiamento caso a Organização não se comprometesse “a alcançar melhorias substanciais” nos 30 dias seguintes.

Especialistas preocupados com saúde global

Grupos de especialistas em doenças infeciosas e outros profissionais de saúde estão a criticar a decisão do Presidente norte-americano, temendo que esta torne mais difícil a luta contra o novo coronavírus.Para a Associação Médica Americana (AMA), o corte de relações entre os EUA e a OMS “não tem qualquer propósito lógico”. O grupo sublinhou que “a Covid-19 afeta todos nós e não respeita fronteiras” e que “derrotar o vírus requer que todo o mundo trabalhe em conjunto”., afirmou em comunicado o presidente da AMA.

Os Estados Unidos eram, tradicionalmente, a nação que mais contribuía monetariamente para a OMS, tendo fornecido entre 107 a 119 milhões de dólares ao longo da última década. O país chegou a dar contribuições extra de 400 milhões de dólares por ano.

Também o antigo líder do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Thomas Frieden, se opôs à retirada norte-americana. “Nós ajudámos a criar a OMS. Somos parte dela. Ela é parte do mundo, e”, declarou em comunicado.“Agora, a China e todos os outros países do mundo poderão vetar decisões da OMS, mas os Estados Unidos não. Isto tornará os EUA mais vulneráveis”, explicou o especialista.A decisão de Donald Trump pode também colocar em risco as crianças, de acordo com a Academia Americana de Pediatras., defendeu o diretor-executivo da Academia, Mark Del Monte, citado pela CNN.“Pode dar-se um aumento de casos de poliomielite e um aumento de mortes de crianças por malária, para além do risco de um maior atraso nas campanhas de vacinação que salvam vidas”, sugere o grupo de pediatras, que apelou aos Estados Unidos que “reconsiderem a sua posição e continuem a trabalhar com a OMS para combater a Covid-19 e promover a saúde infantil global”.

Alemanha e Rússia condenam decisão

A decisão de Donald Trump está também a ser criticada internacionalmente. Este sábado, o Governo alemão considerou “desapontante” ea saída dos Estados Unidos da OMS.Numa mensagem divulgada no Twitter, o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, aproveitou ainda para salientar a necessidade de reformar aquela instituição das Nações Unidas e insistiu que a União Europeia deve "comprometer-se mais" financeiramente após a decisão do Presidente dos EUA.Entretanto,, devido ao contexto pandémico da Covid-19, revelou este sábado o seu gabinete.A Rússia foi outra das nações a mostrar descontentamento, com uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros a declarar que Washington está a prejudicar a lei internacional sobre a cooperação na saúde., disse Maria Zajárova, citada pela agência Interfax.A representante da diplomacia russa questionou ainda sobre o que vão os Estados Unidos dar em troca desta decisão de saída da OMS.

