Repressão no Irão. Von der Leyen defende sanções rápidas contra regime

Em causa estão as cerca de 500 mortes, segundo a Human Rights Activists News Agency, provocadas pela repressão dos protestos contra o regime e a desvalorização da moeda no Irão.

RTP /
Stephanie Lecocq - Reuters

VER MAIS
A presidente da Comissão Europeia anunciou esta terça-feira a intenção de propor “rapidamente” sanções contra os responsáveis políticos iranianos.

Através da rede social X, Ursula von der Leyen lamenta o “horripilante” número crescente de mortos nas manifestações e promete “mais sanções contra os responsáveis pela repressão” que deverão ser “rapidamente propostas”.


Na segunda-feira, a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, havia revelado que o Serviço Europeu de Ação Externa estava “preparado para propor novas sanções”, devido a violações dos Direitos Humanos e ao desenvolvimento da indústria nuclear.
Jornal da Tarde | 13 de janeiro de 2026
Os protestos no Irão tiveram início a 28 de dezembro de 2025, inicialmente contra a desvalorização do rial, mas rapidamente se desenvolveram para manifestações contra o regime iraniano.

São vários os números apontados para as mortes e feridos, que vão deste 544, divulgados pela Human Rights Activists News Agency, até aos mais de dois mil pela Iran Human Rights.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB