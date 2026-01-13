Mundo
Repressão no Irão. Von der Leyen defende sanções rápidas contra regime
Em causa estão as cerca de 500 mortes, segundo a Human Rights Activists News Agency, provocadas pela repressão dos protestos contra o regime e a desvalorização da moeda no Irão.
A presidente da Comissão Europeia anunciou esta terça-feira a intenção de propor “rapidamente” sanções contra os responsáveis políticos iranianos.
Através da rede social X, Ursula von der Leyen lamenta o “horripilante” número crescente de mortos nas manifestações e promete “mais sanções contra os responsáveis pela repressão” que deverão ser “rapidamente propostas”.
Na segunda-feira, a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, havia revelado que o Serviço Europeu de Ação Externa estava “preparado para propor novas sanções”, devido a violações dos Direitos Humanos e ao desenvolvimento da indústria nuclear. Jornal da Tarde | 13 de janeiro de 2026
Os protestos no Irão tiveram início a 28 de dezembro de 2025, inicialmente contra a desvalorização do rial, mas rapidamente se desenvolveram para manifestações contra o regime iraniano.
São vários os números apontados para as mortes e feridos, que vão deste 544, divulgados pela Human Rights Activists News Agency, até aos mais de dois mil pela Iran Human Rights.
The rising number of casualties in Iran is horrifying. I unequivocally condemn the excessive use of force and continued restriction of freedom.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2026
The European Union has already listed the Islamic Revolutionary Guard Corps in its entirety under its human rights sanctions regime.…
