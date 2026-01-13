Repressão no Irão. Von der Leyen defende sanções rápidas contra regime

The rising number of casualties in Iran is horrifying. I unequivocally condemn the excessive use of force and continued restriction of freedom.



The European Union has already listed the Islamic Revolutionary Guard Corps in its entirety under its human rights sanctions regime.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2026

Jornal da Tarde | 13 de janeiro de 2026



A presidente da Comissão Europeia anunciou esta terça-feira a intenção de propor “rapidamente” sanções contra os responsáveis políticos iranianos.Através da rede social X,Na segunda-feira,, devido a violações dos Direitos Humanos e ao desenvolvimento da indústria nuclear.Os protestos no Irão tiveram início a 28 de dezembro de 2025, inicialmente contra a desvalorização do rial, mas rapidamente se desenvolveram para manifestações contra o regime iraniano.São vários os números apontados para as mortes e feridos, que vão deste 544, divulgados pela Human Rights Activists News Agency, até aos mais de dois mil pela Iran Human Rights.