Retaliação. Pequim encerra consulado dos EUA em Chengdu

O encerramento efetuou-se durante a madrugada, quando a bandeira dos Estados Unidos foi arriada, e levou à interdição das ruas nas imediações.De acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês,, ao fim de 72 horas dadas aos norte-americanos, exatamente o mesmo período antes concedido por Washington."As autoridades chinesas apropriadas entraram então pela porta principal e tomaram posse do edifício", referiu o texto, publicado pelo Ministério na rede social chinesa Weibo.À CNN, um porta-voz referiu que o consulado fechou às 10h00 locais, devido à "retirada de consentimento operacional", por parte das autoridades chinesas.

Inaugurado por George Bush em 1985

Chengdu era um importante posto diplomático norte-americano e cobria uma grande parte do país, incluindo a região autónoma do Tibete.



O Departamento de Estado norte-americano lamentou a retaliação chinesa.



"O consulado tem estado no centro das nossas relações com os povos da China ocidental, incluindo o Tibete, ao longo de 35 anos", referiu um porta-voz, citado pela CNN.







"Ficámos desapontados com a decisão do Partido Comunista Chinês e continuaremos a fazer todos os esforços para continuar a tentar chegar as pessoas nesta importante região, via os nossos outros postos na China", acrescentou.



Esta segunda-feira, a Missão dos EUA na China publicou na rede Twitter imagens da inauguração do consulado pelo então vice-presidente George Bush em 1985, antes de uma lista das áreas abrangidas pela missão diplomática, incluindo o Tibete.



"Hoje, despedimo-nos oficialmente do consulado geral norte-americano em Chengdu. Iremos sentir a vossa falta para sempre", referia ainda a comunicação oficial da missão dos EUA.



O encerramento desta madrugada culmina uma série de procedimentos adotados durante o fim-de-semana, testemunhados por centenas de habitantes da cidade de 16,5 milhões de pessoas, que, ao longo dos dois dias, se reuniram frente ao edifício para tirar selfies, agitando bandeirinhas chinesas.



No sábado, a insígnia norte-americana foi retirada da fachada e domingo o conteúdo do edifício foi colocado em contentores, enquanto decorriam trabalhos para remover uma placa colocada no exterior do consulado.



Novo capítulo de tensão

A mais recente crise começou terça-feira passada, quando Washington ordenou à China para "cessar todas as operações e eventos" no seu consulado de Houston.







Na base da ordem, acusações de que a missão chinesa seria o posto de coordenação de atividades de espionagem a instituições de investigação norte-americanas.

Sexta-feira, responsáveis norte-americanos referiram à imprensa queDe acordo com a CNN, um alto funcionário do Departamento de Estado referiu que a ideia de encerrar o consulado em Houston surgiu durante a primavera, depois da China ter interferido no regresso de pessoal norte-americano ao consulado de Wuhan para recuperar materiais diplomáticos.

O prazo dado pelos norte-americanos para o encerramento do consulado de Houston expirou sexta-feira. Agentes federais norte-americanos foram depois vistos a entrar no complexo em carrinhas brancas e em SUV negros.







Sábado, Pequim acusou a polícia dos EUA de invasão indevida de consulado. Anunciou entretanto o encerramento da missão diplomática norte-americana em Chengdu.















O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China considerou o encerramento do consulado de Houston como uma "escalada sem precedentes" na tensão que se tem vindo a agravar entre os dois países, e apontou o dedo aos Estados Unidos.

"A atual situação entre a China e os Estados Unidos é algo que a China não quer ver e a responsabilidade é inteiramente dos Estados Unidos", afirmou o Ministério em comunicado. Apelo ao "mundo livre"

O encerramento dos respetivos postos diplomáticos é mais um sinal do agravamento nas relações sino-americanas."A atual situação entre a China e os Estados Unidos é algo que a China não quer ver e a responsabilidade é inteiramente dos Estados Unidos", afirmou o Ministério em comunicado.

Quinta-feira, o atual secretário de Estado dos EUA,"Tal como o Presidente Trump tem tornado muito claro,, afirmou."A verdade é queAbrimos os nossos braços aos cidadãos chineses, só para ver o Partido Comunista Chinês explorar a nossa sociedade livre e aberta", acusou ainda Pompeo.Especialistas alertaram para o impacto negativo do encerramento das duas missões diplomáticas, que deixam ambos os países vulneráveis a mal-entendidos que podem agravar ainda mais as tensões.