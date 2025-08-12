Rota perigosa. Centenas de migrantes nadam de Marrocos até Ceuta



Na última tentativa, na manhã de sábado, dezenas de pessoas foram intercetadas enquanto tentavam entrar no enclave. Sete crianças chegaram à costa, e foram entregues às autoridades regionais.

Os dois enclaves espanhóis na costa mediterrânica de Marrocos, Ceuta e Melilha, partilham as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com África. Os enclaves sofrem esporadicamente ondas de tentativas de travessia por migrantes que tentam chegar à Europa.





Normalmente, as pessoas precisam nadar desde a costa marroquina, nas correntes traiçoeiras do estreito de Gibraltar, para chegar até às longas cercas fronteiriças que se projetam no mar, isolando o enclave de Ceuta do território marroquino.



De acordo com a Organização Internacional para as Migrações da ONU, 572 pessoas morreram ou desapareceram no ano passado ao tentar chegar a Espanha a partir do norte de África, enquanto 155 pessoas perderam a vida até agora este ano, sete delas crianças.

”, afirmou um porta-voz da delegação do governo central espanhol em Ceuta, ao jornal britânic“Mas não conseguiram, porque as forças de segurança marroquinas e a Guardia Civil espanhola, em colaboração com barcos de resgate, impediram-nas de chegar a Ceuta”, acrescentou.No mês passado, Juan Jesús Rivas, o presidente da cidade autónoma, disse que“Somos um território que compreende 20 quilómetros quadrados dos 500 mil quilómetros quadrados que compõem toda a Espanha, mas acolhemos três por cento dos menores", afirmou na altura Rivas ao jornal espanhol“Quem não percebe que esta é uma situação insustentável?”, frisou.No final de julho, Alberto Gaitán, porta-voz do governo de Ceuta, disse que o enclave estava a acolher 528 menores estrangeiros, quando oficialmente só tinha capacidade para 27.Gaitán salientou que já estavam em vigor planos de contingência para enviar as crianças para outras regiões espanholas.Para Gaitán, “isso mostra que outras regiões, independentemente da sua orientação política, estão dispostas a ajudar e demonstraram que podem ajudar a aliviar Ceuta”.O decreto, apresentado pelo governo socialista e seus aliados no Parlamento espanhol, foi criticado pelo Partido Popular (PP), conservador, como “arbitrário e injusto”.O partido de extrema-direita Vox também votou contra, dizendo que abria “as portas para homens em idade militar que não estão a fugir de nenhuma guerra e que vêm de culturas opostas”.Em julho, as regiões lideradas pelo PP boicotaram uma reunião sobre a redistribuição das crianças.Um egípcio de 23 anos foi resgatado do Mediterrâneo há algumas semanas, depois de tentar chegar a Espanha a partir de Marrocos usando um colete insuflável e barbatanas. Em 2021, um menino foi visto a flutuar em garrafas de plástico vazias na sua tentativa de chegar a Ceuta.