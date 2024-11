Rússia acusa Ucrânia de disparar mais mísseis norte-americanos e promete retaliar

“O Ministério da Defesa da Federação Russa está a controlar a situação e medidas de retaliação estão a ser preparadas”, lê-se num comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, emitido esta terça-feira.



De acordo com o mesmo documento, os dois ataques ucranianos tiveram com alvo posições russas na região de Kursk. O primeiro terá ocorrido a 23 de novembro e dois dos cinco mísseis lançados atingiram um sistema de defesa aérea russa, danificando o sistema de radar. O segundo ataque aconteceu dois dias depois, a 25 de novembro, tendo sido lançados oito mísseis com destino ao aeroporto de Kursk-Vostochny, que abriga uma base aérea militar – neste ataque um dos mísseis atingiu o alvo e deixou dois militares feridos.



O Ministério adianta ainda que, apesar dos danos, a maioria dos mísseis lançados pelas forças ucranianas foram intercetados. Estes ataques, que Kiev não comentou, ocorrem numa altura em que se regista uma nova escalada de tensões entre o Kremlin e os países ocidentais, após quase três anos de guerra na Ucrânia.





A Ucrânia começou a usar mísseis ATACMS de longo alcance na Rússia a 19 de novembro, assim como Storm Shadows de fabrico britânico dois dias depois, após obter luz verde dos aliados ocidentais, em resposta ao envio de forças norte-coreanas para o lado russo.



O Kremlin, que considerou estes ataques como uma linha vermelha, retaliou com um míssil balístico de alcance intermédio a 21 de Novembro contra uma fábrica militar na cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia.