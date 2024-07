Rússia anuncia a destruição de 25 "drones" ucranianos

"As defesas antiaéreas intercetaram e destruíram dois `drones` sobre a região de Bryansk e dois sobre a região de Belgorod, bem como 21 `drones` sobre o território da República da Crimeia e as águas do mar Negro", escreveu o Ministério da Defesa na plataforma de mensagens Telegram.

Na segunda-feira, a Rússia disse ter abatido 85 `drones` ucranianos entre a madrugada e o início da manhã, incluindo 47 na região de Rostov, no sul da Rússia, na fronteira com a Ucrânia.

Kiev assumiu a responsabilidade por um ataque de `drones` à refinaria de Tuapse, cidade do mar Negro, na região russa de Krasnodar (sudoeste), que resultou num incêndio.

Trata-se de uma instalação da gigante petrolífera russa Rosneft, de acordo com fonte de defesa ucraniana.

As autoridades regionais russas denunciaram este ataque, dizendo que o incêndio começou devido à "queda de destroços de drones".

Moscovo anuncia quase diariamente a destruição de `drones` ucranianos lançados contra território russo.

Kiev justifica os ataques como uma resposta aos bombardeamentos russos que mergulharam a Ucrânia numa guerra de mais de dois anos, afirmando que a prioridade são alvos militares e industriais.