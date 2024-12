Rússia atacou Ucrânia com 113 drones durante a madrugada

A força aérea ucraniana anunciou que a Rússia atacou a Ucrânia com 113 drones durante a madrugada deste sábado. Por sua vez, na Rússia, um ataque com drones ucranianos danificou vários prédios residenciais numa cidade no centro do país.

A força aérea ucraniana informa que conseguiu derrubar com sucesso 57 dos 113 drones, enquanto outros 56 não conseguiram atingir os alvos devido aos sistemas de interferência eletrónicos.



A força aérea avança ainda que a Rússia disparou também um míssil contra o centro da Ucrânia, mas não causou quaisquer danos.



Por sua vez, do lado russo, há a informação de que o aeroporto de Kazan, a 800 quilómetros a leste de Moscovo, suspendeu temporariamente a chegada e a partida de voos na manhã deste sábado após um ataque com drones ucranianos.



As agências de notícias estatais russas relatam que o ataque atingiu um complexo residencial, sem registo de vítimas.



"Hoje, Kazan sofreu um grande ataque de drones", disse o líder da república do Tartaristão, Rustam Minnikhanov, no Telegram. "Se antes eram atacadas empresas industriais, agora o inimigo ataca civis pela manhã", escreveu.



O Ministério russo da Defesa acusou a Ucrânia de atacar "infraestruturas civis" em Kazan.



Os residentes de Kazan foram retirados das suas casas e a autarquia revela que os ataques causaram incêndios em vários bairros.



O exército russo avança na Ucrânia a um ritmo sem precedentes desde os primeiros meses de 2022. Este sábado, o Ministério russo da Defesa reivindicou a captura da vila ucraniana de Kostiantynopolské, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.