Rússia iniciou segunda fase das manobras com forças nucleares táticas

"De acordo com a decisão do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, começou a segunda fase de exercícios de forças nucleares não estratégicas", disse o ministério num comunicado divulgado nas redes sociais.

As Armas nucleares táticas, também designadas como "não estratégicas", têm poder destrutivo, mas são menos potentes do que as "armas estratégicas".

A primeira fase das manobras decorreu em maio, depois de um anúncio da Presidência da Rússia.

Na altura, o Ministério russo da Defesa disse que a primeira fase do exercício envolveu mísseis Iskander e Kinzhal.