Rússia e Bielorrússia iniciam segunda fase de exercícios nucleares táticos

A segunda fase, anunciada esta terça-feira, envolveu o”, acrescentou o Ministério da Defesa.

As armas nucleares táticas, também designadas como "não estratégicas", têm poder destrutivo, mas são menos potentes do que as "armas estratégicas".

“Os exercícios têm como objetivo manter a prontidão do pessoal e do equipamento das unidades para o uso em combate de armas nucleares não estratégicas da Rússia e da Bielorrússia, a fim de garantir incondicionalmente a soberania e a integridade territorial”, frisou.Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa mostram um sistema de mísseisconduzido para um campo. Também foram exibidos intercetores supersónicos MiG-31 transportando mísseise bombardeiros supersónicos de longo alcance Tupolev Tu-22M3.

A primeira fase dos exercícios teve lugar no sul da Rússia no mês passado, no que foi considerado pelos analistas nucleares como um sinal de alerta de Putin para dissuadir o Ocidente de entrar mais profundamente na guerra na Ucrânia.

Segundo Moscovo, “osao dar à Ucrânia milhares de milhões de dólares em armas, algumas das quais estão a ser usadas contra o território russo”.Esta terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que os “exercícios que estão a decorrer em conjunto com a Bielorrússia são uma prática normal e tornaram-se necessários devido às tensões na Europa e às ações hostis dos Estados Unidos e das potências europeias”.Já o

Viktor Khrenin não revelou onde os exercícios estavam a decorrer ou que tipo de armas estavam envolvidas. A Bielorrússia tem fronteiras com três países da NATO - Polónia, Lituânia e Letónia.

“Agora, mais do que nunca, estamos determinados a responder a quaisquer ameaças colocadas tanto ao nosso país como ao Estado da União” entre a Rússia e a Bielorrússia, disse.”, acrescentou Khrenin.

Ocidente fala em intimidação

Desde que enviou milhares de tropas para a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Vladimir Putin tem dito repetidamente que a Rússia poderia usar armas nucleares para se defender em situações extremas, comentários que o Ocidente tem rejeitado e apelidado de ameaça intimidatória.O presidente russo acrescentou ainda que não excluía a possibilidade de alterar a doutrina nuclear russa, que estabelece as condições em que essas armas podem ser utilizadas. Putin afirmou ainda que, se for necessário, a Rússia poderá testar uma arma nuclear, embora não veja necessidade de o fazer atualmente.

O líder bielorrusso Alexander Lukashenko tinha afirmado em abril que “várias dezenas” de armas nucleares táticas russas tinham sido instaladas na Bielorrússia ao abrigo de um acordo anunciado no ano passado assinado com os eu homólogo russo.





As “armas nucleares táticas” são armas nucleares concebidas para serem utilizadas num campo de batalha, pelo que são geralmente menos potentes do que as vastas armas nucleares ditas “estratégicas”, concebidas para destruir Moscovo, Washington e muitas outras grandes cidades. A Rússia e os Estados Unidos são de longe as maiores potências nucleares do mundo, detendo cerca de 88 por cento das armas nucleares do mundo, segundo a Federação dos Cientistas Americanos.

Os Estados Unidos poderão ter de utilizar mais armas nucleares estratégicas nos próximos anos para dissuadir as crescentes ameaças da Rússia, da China e de outros adversários, revelou na sexta-feira um alto funcionário da Casa Branca.