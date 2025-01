Rússia reclama abate de pelo menos 13 `drones` ucranianos

Segundo o Ministério da Defesa russo, quatro dos aparelhos aéreos não tripulados foram destruídos na região de Bryansk, outros quatro em Kursk, três em Belgorod, um em Voronezh e um em Kaluga, região próxima a Moscovo.

Entretanto, o governador de Bryansk, Alexandr Bogomaz, atualizou para oito o número de `drones` destruídos nesta região de fronteira, na noite de quarta-feira.

Bogomaz garantiu que o ataque não causou vítimas ou danos.

Ao mesmo tempo, as autoridades aeronáuticas levantaram as restrições impostas à operação de cinco aeroportos para garantir a segurança do tráfego aéreo.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.