Rússia recupera os dez corpos e caixas negras do avião de Prigozhin

"Os corpos de dez vítimas foram recuperados no local da queda do avião.”, anunciaram esta sexta-feira os investigadores russos.





“As caixas negras também foram recuperadas pelos investigadores, que estão a realizar uma examinação detalhada da cena do acidente”, afirmou o comité russo de investigação na plataforma Telegram.





Também esta sexta-feira foi anunciado que o segundo avião que inicialmente se dizia estar associado à Wagner e que aterrou em segurança em Moscovo enquanto o primeiro caiu, não tinha afinal qualquer ligação ao grupo de mercenários.



A informação foi confirmada à agência Reuters pelo CEO da empresa russa que opera os aviões, a Jetica LLC.

Kremlin nega envolvimento na queda do avião