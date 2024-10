Rússia reivindica conquista de aldeia perto de Pokrovsk

O Ministério da Defesa russo diz ter capturado a aldeia de Mykhailivka, às portas da cidade de Selidove, alvo de bombardeamentos ao longo de meses e de onde a maioria dos habitantes fugiu.

A cidade de Pokrovsk, com cerca de 60 mil habitantes antes da ofensiva russa, constitui um importante centro logístico para o exército ucraniano e alberga a única mina sob controlo ucraniano que produz coque, um carvão necessário para o fabrico de aço.

A perda dessa mina reduziria para metade a produção de aço, essencial à indústria militar e cuja importação é dispendiosa.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no sábado que a situação das forças ucranianas no leste da região de Donetsk, onde se localiza Pokrovsk, e no sul de Zaporizhia era "muito difícil".

