Durante o último dia, as forças ucranianas repeliram um total de 24 ataques inimigos em Toretsk e noutras áreas próximas, segundo o oficial.

Alguns destes ataques foram repelidos a menos de dez quilómetros a sul de Toretsk numa zona parcialmente controlada pelas forças russas.

Toretsk tinha cerca de 30.000 habitantes antes da guerra.

"A situação naquele eixo não se alterou significativamente", afirmou o porta-voz do Grupo Tático-Operacional Khortsia do Exército Ucraniano, responsável pela defesa daquela zona do país, em referência ao que se passa em Toretsk.

"O inimigo está a realizar operações de combate nos arredores da cidade, não há inimigos dentro" de Toretsk, acrescentou.

Segundo Voloshin, a aviação russa ataca constantemente esta cidade, ainda parcialmente habitada, com o lançamento de bombas aéreas guiadas e mísseis.

O porta-voz militar ucraniano acrescentou que a Rússia está a concentrar tropas nesta e noutras zonas da frente leste para conquistar o território das províncias ucranianas de Donetsk e Lugansk, que continua sob o controlo do Governo de Kiev.

Segundo as autoridades locais, pelo menos cinco civis foram mortos hoje em ataques russos em Donetsk (leste) e Kharkiv (noroeste).

A Rússia bombardeou pelo menos cinco localidades na cidade de Donetsk, matando um adolescente de 15 anos e ferindo 12 outras pessoas em Myrnograd, anunciou o governador Vadym Filachkine.

Duas outras pessoas perderam a vida em ataques russos nas localidades de Novosselivka Percha e Siversk, segundo a mesma fonte.

Na região de Kharkiv, o governador Oleg Synegubov indicou que pelo menos duas pessoas foram mortas e oito outras feridas num ataque russo na aldeia de Biliy Kolodiaj, perto de Vovchansk.

Esta última cidade, perto da fronteira russa é o alvo, desde 10 de maio, de uma ofensiva das forças de Moscovo e encontra-se na frente dos combates.

Na segunda-feira, ataques russos maciços contra território ucraniano causaram mais de 40 mortos e devastaram o maior hospital pediátrico em Kiev.