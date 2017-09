"Se não votarem, outros decidem", avisa o Presidente alemão

Carlos Santos Neves - RTP24 Set, 2017, 12:00 / atualizado em 24 Set, 2017, 13:40 | Mundo

“Talvez nunca tenha sido tão claro que estas eleições são sobre o futuro da democracia e da Europa”, escreve o Presidente alemão no Bild am Sonntag, face a sondagens que dão como possível o advento da AfD (Alternativa para a Alemanha, partido de extrema-direita) à câmara baixa do Parlamento. O que constituiria um desfecho sem precedentes em mais de cinco décadas.



O texto de Frank-Walter Steinmeier encerra, em suma, uma mensagem: “Se não votarem, outros decidem”.







Num cenário de elevada abstenção, o sistema eleitoral misto da Alemanha – que combina as fórmulas maioritária e proporcional – pode servir de combustível a forças com menos expressão do que os partidos à cabeça da arquitetura político-partidária alemã, como a CDU de Angela Merkel e o SPD de Martin Schulz.



Recorde-se que no ano passado, em eleições regionais, os conservadores sofreram perdas precisamente para a AfD, que capitalizou a abertura de fronteiras a mais de um milhão de migrantes para alimentar a sua agenda xenófoba e eurocética.

Os números



Olhando às derradeiras sondagens publicadas antes desta jornada eleitoral, prevê-se que os conservadores da CDU-CSU vençam com um resultado entre os 34 e os 36 por cento, enquanto que os social-democratas do SPD deverão ficar-se por 21 a 22 por cento dos votos.A Alemanha é atualmente governada por uma “grande coligação” entre CDU e SPD.



Os partidos dos extremos, o Die Linke, à esquerda, e a AfD, à direita, poderão, por sua vez, somar os votos de um quarto do eleitorado.



As sondagens reservam mesmo à extrema-direita um score de 11 a 13 por cento, o que a colocaria em terceiro lugar, suplantando a esquerda radical, os liberais do FDP e os Verdes. Em 2013, a AfD não chegou à fasquia mínima cinco por cento.



A preocupação com o cenário de uma participação eleitoral desmaiada é, de resto, comum a Angela Merkel e a Martin Schulz.



Na sexta-feira, o número um do SPD referia-se aos militantes da AfD como “coveiros da democracia”. E já este domingo, depois de votar, manifestou-se confiante na capacidade do seu partido para ir ainda captar votos aos indecisos.



Todavia, ao que tudo indica, a Merkel só faltará, uma vez contados os sufrágios, definir com quem vai governar a Alemanha num histórico quarto mandato como chanceler.



c/ agências internacionais