Seul quer resolver atrito com Coreia do Norte de forma estável

Inês Geraldo - RTP21 Set, 2017, 16:43 / atualizado em 21 Set, 2017, 16:53 | Mundo

Moon Jae-in vincou no seu discurso na sede das Nações Unidas que as sanções impostas à Coreia do Norte são necessárias para obrigar Pyongyang a sentar-se à mesa com outros líderes mundiais e iniciar uma jornada de diálogo para desistir do seu programa e armas nucleares.



“Todos os esforços colocados em cena têm como finalidade prevenir uma possível guerra e manter a paz. Assim, a situação que envolve o programa nuclear da Coreia do Norte tem de ser tratado de forma estável para que não haja escalada de tensão”, disse o presidente sul-coreano.

Colapso da Coreia do Norte não é desejável

Apesar do desejo de novas sanções ao país vizinho, Moon Jae-in explicou que não pretende ver o colapso da Coreia do Norte e, consequentemente, a unificação à Coreia do Sul. O presidente sul-coreano apelou a uma solução pacífica para o aumento de tensão entre Pyongyang e outras potências mundiais.



Para deixar claro este ponto, Moon Jae-in citou o antigo presidente norte-americano Ronald Reagan, dizendo que “a paz não é a ausência de conflito mas sim o engenho para lidar com os conflitos através de meios pacíficos”.



“Não procuramos a unificação por absorção ou meios artificiais. Se a Coreia do Norte tomar como opção mudar-se para o lado certo da história, estamos preparados para ajudar o país vizinho com a comunidade internacional”, afirmou.



Moon Jae-in pediu também que as várias nações se juntem ao lote daqueles que concordam com as sanções à Coreia do Norte para que sejam impostas medidas ainda mais duras após novas provocações do regime norte-coreano.



O presidente sul-coreano vai juntar-se ainda esta quinta-feira a Donald Trump e Shinzo Abe, presidente japonês, num encontro em que o presidente norte-americano vai anunciar novas sanções a Pyongyang.