Sinal de apaziguamento. EUA dão ordem de retirada a porta-aviões no Golfo

Depois de o porta-aviões USS Nimitz ter estado destacado no Golfo Pérsico durante mais de 240 dias, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ordenou ao vaso de guerra e aos seus cinco mil marinheiros e fuzileiros que regressassem a casa.Depois da retirada de Trump – em maio de 2018 – de um acordo nuclear alcançado três anos antes com o Irão, verificou-se uma escalada de sanções assinadas a partir da Casa Branca.Cinco dias depois da morte de Soleimani, o Irão retaliou com um ataque às bases militares norte-americanas no Iraque, que fez dezenas de feridos e provocou lesões cerebrais a centenas de militares norte-americanos O porta-voz do Pentágono, John Kirby, explicou na terça-feira que, depois de Trump ter reforçado a presença militar dos EUA no Golfo,

Construído em 1968, o USS Nimitz é um dos maiores navios de guerra dos Estados Unidos.

O secretário da Defesa acredita que os EUA têm “uma presença robusta no Médio Oriente para responder” a qualquer ameaça.Segundo Al Jazeera , Kirby recusou-se a discutir a avaliação atual do Pentágono sobre uma potencial ameaça iraniana às bases norte-americanas no Golfo Pérsico, mas afirmou: “O porta-voz do Pentágono também não adiantou se o USS Nimitz seria substituído na região num futuro próximo, mas garantiu que estão “constantemente a observar a ameaça”. “Estamos constantemente a tentar enfrentar essa ameaça com os recursos adequados”, acrescentou Kirby.

“Ameaças recentes” por parte do Irão

O anúncio da retirada do porta-aviões acontece depois de os EUA terem dado um passo atrás relativamente a esta mesma decisão. No final de 2020, o USS Nimitz recebeu ordens do Ministério da Defesa para voltar “diretamente” aos EUA. Algumas horas depois, o porta-aviões recebeu novas ordens, para interromper a trajetória e permanecer na sua posição devido às “ameaças recentes” do Irão, numa altura em que se aproximava o aniversário da morte de Soleimani.Em meados de janeiro, o Irão fez uma simulação com mísseis navais de curto alcance no Golfo de Omã e nos últimos meses também aumentou a sua atividade nuclear, tendo retomado a produção de urânio enriquecido acima do limite.O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, rejeitou as acusações, garantindo que Teerão não está a desenvolver uma arma nuclear.