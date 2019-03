Sobe para 417 o número de mortos em Moçambique

RTP23 Mar, 2019, 09:42 / atualizado em 23 Mar, 2019, 10:51 | Mundo





De acordo com o ministro responsável pelas operações na Beira, o mais recente balanço aponta para 417 mortos, 1528 feridos e 89000 pessoas salvas e recolhidas nos centros de acolhimento.





O aumento do número de vítimas mortais já tinha sido admitido pelo primeiro-ministro de Moçambique, que considerou que o número de mortos vai continuar a aumentar. Carlos Agostinho do Rosário diz que a situação é catastrófica, enquanto as operações de busca e resgate ainda decorrem.

Uma semana depois da passagem do ciclone Idai, a ajuda internacional continua a chegar. O segundo avião da Força Aérea Portuguesa aterrou este sábado na cidade da Beira pelas 10h30 (08h30 em Lisboa).

O avião transporta uma equipa avançada de peritos da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), elementos da Força Especial de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana (GIPS e binómios de busca e socorro), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da EDP.





À chegada a Moçambique, foi feito um pedido expresso por parte da diretora do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique, Augusta Mauíta, para que os meios portugueses tentem montar com o máximo de brevidade possível tendas de campanha. Isto porque os centros de acolhimento que estão a funcionar neste momento têm poucas ou nenhumas condições de habitabilidade e isso está a preocupar as autoridades.



O apoio português surge na sequência do pedido de assistência internacional para ajuda nas operações de socorro apresentado pelas autoridades moçambicanas no quadro do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.



Operações de resgate prosseguem

Da Índia chegaram três navios que estão atracados na Beira e de onde projectam operações de resgate. Os enviados da RTP acompanharam uma operação de resgate que retirou 30 pessoas.













Em Búzi não há espaços para as pessoas se refugiarem perante a elevada altura da água, conforme explica a correspondente da RTP em Moçambique, Ângela Chin.









Graça Machel, ativista moçambicana, e Henrietta Fore, diretora executiva da UNICEF, apelaram este sábado para que seja fornecida ainda mais ajuda, frisando a necessidade de meios aéreos que consigam alcançar as regiões onde as vias terrestres estão inundadas.



Lembraram ainda que, quando as águas começarem a baixar e o calor aumentar, será elevada a probabilidade de eclodirem doenças como a cólera ou a malária, às quais as crianças são mais suscetíveis.



O envio dos dois C-130 foi anunciado ao início da noite de quarta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal (MNE) e o primeiro aterrou na sexta-feira.No primeiro avião, além dos 35 militares, seguiram uma equipa cinotécnica (homem e cão) da GNR, numa operação coordenada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.Para hoje está prevista ainda a chegada ao mesmo aeroporto da Beira de um avião comercial fretado pelo Estado português com uma força operacional conjunta da ANPC, com valências nas áreas de busca, salvamento, proteção e socorro em situações de emergência complexas.