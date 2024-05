Suíça desbloqueia dez milhões de euros para a UNRWA destinados aos civis palestinianos em Gaza

A decisão de libertar os fundos foi tomada pelo Conselho Federal suíço em resposta ao apelo da UNRWA para ajuda humanitária e uma "situação de emergência" no enclave palestiniano, explica o Governo suíço no seu comunicado de imprensa. Mas a decisão deverá ser ainda submetida "à consulta das comissões de política externa da Assembleia Federal", acrescenta.







"A contribuição suíça de 10 milhões de francos suíços para a UNRWA limita-se a Gaza e destina-se a satisfazer as necessidades vitais mais urgentes: alimentos, água, abrigos, cuidados de saúde primários e logística", anunciou o Conselho Federal suíço no seu comunicado de imprensa e na rede social X.







Diese 10 Mio. CHF konzentrieren sich auf die lebensnotwendigen Bedürfnisse der Menschen in #Gaza:



- Nahrung & Wasser

- Medizinische Versorgung

- Unterkunft

- Logistik



Die 🇨🇭 fordert weiterhin einen #Waffenstillstand, die Einhaltung des #HVR und die sofortige Freilassung aller… https://t.co/sTFOjAiRKe — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) May 8, 2024



No entanto, a contribuição em questão representa para já apenas metade do montante transferido no ano passado, no valor de 20 milhões de francos suíços, e do que deveria ser inicialmente pago à UNRWA em 2024. O Conselho Federal explicou a sua decisão de libertar os fundos para a agência onusiana duas vezes por ano, deixando em aberto a possibilidade de uma segunda transferência ainda este ano.







A Suíça, à semelhança de outros países doadores, suspendeu a ajuda à agência da ONU em janeiro de 2024, depois de Israel a ter acusado de estar "totalmente infiltrada" pelo Hamas. Entretanto, o relatório da antiga ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, encomendado pelo secretário-Geral das Nações Unidas, constatou, que a UNRWA tem "problemas de neutralidade" política, mas que Israel ainda não apresentou "provas" de que alguns dos seus funcionários estão, como acusou, ligados ao Hamas.







"Na sua avaliação global, o Conselho Federal suíço baseia-se na análise do relatório Colonna, bem como na coordenação com outros doadores", explica o Governo federal.





O diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou no final de abril que o montante total da ajuda congelada pelos países doadores ascendia a 267 milhões de dólares, cerca de 248 milhões de euros, a maior parte dos quais devido ao congelamento dos fundos americanos.







Com a ofensiva israelita na cidade de Rafah, a situação humanitária dos civis palestinianos de Gaza está a piorar, após meses de guerra no enclave que já causaram mais de 34 mil mortos e mais de 1,1 milhões - metade da população de Gaza - em risco de morrer à fome.





c/agências