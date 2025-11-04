Suíça realiza simulação nacional de crise face a uma ameaça híbrida

"O exercício incidirá sobre uma ameaça híbrida contra a Suíça, sendo que o cenário exato permanecerá confidencial até ao início do exercício", explica. Um exercício de segurança nacional inédito, que envolverá o Governo, os cantões e as cidades, vai realizar-se esta quinta e sexta-feira em todo o país, anunciou o Governo em comunicado





De acordo com a mesma fonte, o exercício integrado (EI 25) permitirá a vários atores nacionais, entre eles a administração nacional, os 26 cantões, o Parlamento e cinco cidades suíças, testar a sua gestão comum de crises. No entanto, não terá qualquer impacto direto sobre a população.





Em comunicado, a Confederação helvética explica que a gestão de crises na Suíça já foi adaptada nos últimos anos, à luz das "lições aprendidas com a pandemia da Covid-19". No entanto, estima que a realização deste exercício permitirá "aperfeiçoar os processos e estruturas implementados em caso de crise", nomeadamente a sua cooperação com o estrangeiro.